Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
Арт. Х12725420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205 с новым двигателем обеспечивает высокую производительность. Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удержанию инструмента обеими руками.
Преимущества
- Высокая производительность
- Удобная дополнительная рукоятка
- Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух регулируется без помощи ключа
- Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух
- Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4205