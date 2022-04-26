Преимущества

Высокая производительность

Удобная дополнительная рукоятка

Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух регулируется без помощи ключа

Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух

Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4205

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205 с новым двигателем обеспечивает высокую производительность. Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удержанию инструмента обеими руками.