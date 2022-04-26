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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
    Арт. Х12725420
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205 с новым двигателем обеспечивает высокую производительность. Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удержанию инструмента обеими руками.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Удобная дополнительная рукоятка
        • Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух регулируется без помощи ключа
        • Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух
        • Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4205