Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность

Корпус редуктора из алюминиевого сплава

Удобная основная обрезиненная рукоятка Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70

Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Li-ion аккумуляторный блок без саморазряда и эффекта памяти

Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы

Аккумуляторная прямая шлифмашина Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70 используется с целью шлифования и обработки отверстий, сварных швов, кромок и т.д. Имеет регулировку числа оборотов, что расширяет область применения инструмента. Модель работает с самыми распространенными типами оснастки (цанги 6 и 8 мм). Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Удлиненная шейка редуктора повышает удобство удержания шлифмашины. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.