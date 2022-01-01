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Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
5 990 ₽
6 800 ₽
Прямые шлифовальные машины
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
    Арт. О00000034826
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
    Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70

      Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70

      • -810 ₽
      5 990 ₽
      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034826

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      • -810 ₽
      5 990 ₽
      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная прямая шлифмашина Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70 используется с целью шлифования и обработки отверстий, сварных швов, кромок и т.д. Имеет регулировку числа оборотов, что расширяет область применения инструмента. Модель работает с самыми распространенными типами оснастки (цанги 6 и 8 мм). Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Удлиненная шейка редуктора повышает удобство удержания шлифмашины. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность
        • Корпус редуктора из алюминиевого сплава
        • Удобная основная обрезиненная рукоятка Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70
        • Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
        • Li-ion аккумуляторный блок без саморазряда и эффекта памяти
        • Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.