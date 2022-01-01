Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
Арт. О00000034826
Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.70
Арт. О00000034826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
- Аккумуляторная прямая шлифмашина Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70 используется с целью шлифования и обработки отверстий, сварных швов, кромок и т.д. Имеет регулировку числа оборотов, что расширяет область применения инструмента. Модель работает с самыми распространенными типами оснастки (цанги 6 и 8 мм). Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Удлиненная шейка редуктора повышает удобство удержания шлифмашины. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава
- Удобная основная обрезиненная рукоятка Интерскол ПШМ-8/18ВЭ 641.1.0.70
- Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
- Li-ion аккумуляторный блок без саморазряда и эффекта памяти
- Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы