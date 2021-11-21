Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R

Преимущества

Легкоуправляемая модель с высокой производительностью для деликатного шлифования и полирования ровных и выпуклых поверхностей древесины, пластмассы, металла, шпаклёвки и лака

Благодаря использованию дополнительной рукоятки для превосходного управления и уверенного ведения инструмента достигается наиболее качественный результат работ

Модель обеспечивает тончайшую шлифовку при высокой производительности шлифования, а также оптимальные результаты при полировке обрабатываемого материала

Заложенный запас мощности и сбалансированный механизм обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку материалов с повышенными требованиями по качеству

Бережную обработку материалов обеспечивает предварительная регулировка числа оборотов, необходимая прежде всего при обработке лака и окрашенных поверхностей потому, что при низкой частоте вращения, поверхность не нагревается и краска на заготовке не выгорает

Система крепления шлифовального круга с помощью велкро-липучки для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность

Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы

Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом

Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя

Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ

Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях

Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда

Эксцентриковая шлифовальная машина STURM OS8120R предназначена для удаления лакокрасочных покрытий и зачистки поверхностей. Предусмотрен режим беспрерывной работы. Имеется возможность крепления подошвы диаметром 150 мм. На корпусе расположен патрубок пылеотвода, к которому можно присоединить идущий в комплекте пылесборный мешок.