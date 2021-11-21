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Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
4.5
4
5 750 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Арт. Х1218334
4.5
4
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
  • Персональная скидка
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R
Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R

Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8120R

Дарим скидки за
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5 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1218334
4.5
4

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Напряжение сети, В
220
Комплектация
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Эксцентриковая шлифовальная машина STURM OS8120R предназначена для удаления лакокрасочных покрытий и зачистки поверхностей. Предусмотрен режим беспрерывной работы. Имеется возможность крепления подошвы диаметром 150 мм. На корпусе расположен патрубок пылеотвода, к которому можно присоединить идущий в комплекте пылесборный мешок.

    Преимущества

    • Легкоуправляемая модель с высокой производительностью для деликатного шлифования и полирования ровных и выпуклых поверхностей древесины, пластмассы, металла, шпаклёвки и лака
    • Благодаря использованию дополнительной рукоятки для превосходного управления и уверенного ведения инструмента достигается наиболее качественный результат работ
    • Модель обеспечивает тончайшую шлифовку при высокой производительности шлифования, а также оптимальные результаты при полировке обрабатываемого материала
    • Заложенный запас мощности и сбалансированный механизм обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку материалов с повышенными требованиями по качеству
    • Бережную обработку материалов обеспечивает предварительная регулировка числа оборотов, необходимая прежде всего при обработке лака и окрашенных поверхностей потому, что при низкой частоте вращения, поверхность не нагревается и краска на заготовке не выгорает
    • Система крепления шлифовального круга с помощью велкро-липучки для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность
    • Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
    • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
    • Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
    • Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
    • Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях
    • Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда