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Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
5.0
1
2 050 ₽
3 315 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90
    Арт. О00000031766
    5.0
    1
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)

      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90

      • -1 265 ₽
      2 050 ₽
      3 315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031766
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		90
      Все характеристики
      • -1 265 ₽
      2 050 ₽
      3 315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная плоская (вибрационная) машина КРАТОН OS-150-90 с номинальной мощностью 150 Вт развивает скорость до 12000 колебаний, на холостом ходу. Устройство подходит для сухого шлифования плоских поверхностей разных материалов. Машинка полупрофессионального класса обладает компактным размером и легким весом, что предусматривает комфортное выполнение длительной работы. Жесткая алюминиевая подошва обеспечивает плотное прилегание к заготовке, что существенно повышает качество обработки материала. Конструкция корпуса предотвращает попадание мелких частиц и влаги внутрь механизма.

        Преимущества

        • Наличие защиты корпуса, предотвращающей попадание мелких частиц и влаги внутрь конструкции
        • Компактный размер и малый вес обеспечивает комфорт во время длительной работы с инструментом
        • Безопасность во время работы, за счет защиты от ударов электрическим током, класс безопасности ll
        • Эргономичный дизайн устройства