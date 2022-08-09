Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-150-90 (вес 1,3 кг, питание от розетки)

Преимущества

Наличие защиты корпуса, предотвращающей попадание мелких частиц и влаги внутрь конструкции

Компактный размер и малый вес обеспечивает комфорт во время длительной работы с инструментом

Безопасность во время работы, за счет защиты от ударов электрическим током, класс безопасности ll

Эргономичный дизайн устройства

Шлифовальная плоская (вибрационная) машина КРАТОН OS-150-90 с номинальной мощностью 150 Вт развивает скорость до 12000 колебаний, на холостом ходу. Устройство подходит для сухого шлифования плоских поверхностей разных материалов. Машинка полупрофессионального класса обладает компактным размером и легким весом, что предусматривает комфортное выполнение длительной работы. Жесткая алюминиевая подошва обеспечивает плотное прилегание к заготовке, что существенно повышает качество обработки материала. Конструкция корпуса предотвращает попадание мелких частиц и влаги внутрь механизма.