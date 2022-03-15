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Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
5.0
2
3 170 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220
    Арт. Х1148
    5.0
    2
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
    Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)
      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)

      Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220

      3 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1148
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		220
      Размер абразивной бумаги, мм
      		105x154
      Все характеристики
      3 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 1040800100 предназначена для доводки плоских поверхностей. Также возможно использование для снятия краски, лаков, различных загрязнений. В качестве оснастки возможно использование экономичной шлифбумаги под зажимы и бумаги на основе велкро. Встроенная система пылеудаления способствует поддержанию чистоты на рабочем месте.

        Преимущества

        • Позволяет оптимально отшлифовать небольшие плоскости практически в любом месте за счет небольшого размера подошвы
        • Можно использовать два типа оснастки – экономичную шлифбумагу под зажимы и на основе велкро для сложных или ответственных мест
        • Встроенная система пылеудаления с жестким контейнером облегчает его очистку
        • Специальная пылезащита выключателя обеспечивает долгую и надежную работу
        • Формфактор адаптирован для работы одной рукой
        • Обрезиненная поверхность обеспечивает облегченный хват и надежное удержание