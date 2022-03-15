Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)

Преимущества

Позволяет оптимально отшлифовать небольшие плоскости практически в любом месте за счет небольшого размера подошвы

Можно использовать два типа оснастки – экономичную шлифбумагу под зажимы и на основе велкро для сложных или ответственных мест

Встроенная система пылеудаления с жестким контейнером облегчает его очистку

Специальная пылезащита выключателя обеспечивает долгую и надежную работу

Формфактор адаптирован для работы одной рукой

Обрезиненная поверхность обеспечивает облегченный хват и надежное удержание

Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 1040800100 предназначена для доводки плоских поверхностей. Также возможно использование для снятия краски, лаков, различных загрязнений. В качестве оснастки возможно использование экономичной шлифбумаги под зажимы и бумаги на основе велкро. Встроенная система пылеудаления способствует поддержанию чистоты на рабочем месте.