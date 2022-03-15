Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 (напряжение 220 v, оснастка 105x154 мм)

Электрическая плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220
Арт. Х1148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|220
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Размер абразивной бумаги, мм
|105x154
- Плоская шлифмашина Интерскол ПШМ-104/220 1040800100 предназначена для доводки плоских поверхностей. Также возможно использование для снятия краски, лаков, различных загрязнений. В качестве оснастки возможно использование экономичной шлифбумаги под зажимы и бумаги на основе велкро. Встроенная система пылеудаления способствует поддержанию чистоты на рабочем месте.
Преимущества
- Позволяет оптимально отшлифовать небольшие плоскости практически в любом месте за счет небольшого размера подошвы
- Можно использовать два типа оснастки – экономичную шлифбумагу под зажимы и на основе велкро для сложных или ответственных мест
- Встроенная система пылеудаления с жестким контейнером облегчает его очистку
- Специальная пылезащита выключателя обеспечивает долгую и надежную работу
- Формфактор адаптирован для работы одной рукой
- Обрезиненная поверхность обеспечивает облегченный хват и надежное удержание