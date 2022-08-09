Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
Арт. О00000026636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|гравирование, резка, шлифовка, полировка
- Прямошлифовальная машина Metabo G 400 - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах. Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке. Корпус позволяет надежно удерживать изделие при любом хвате.
Преимущества
- Предусмотрен съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы
- Инструмент имеет компактный дизайн для удобства при эксплуатации
- Надежный и износостойкий двигатель
- Длинный шлифовальный шпиндель - идеален для работ в труднодоступных местах
- Прецизионная шейка зажима для стационарного применения
- Долгий срок службы Metabo G 400 600427000