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Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
5.0
1
11 299 ₽
Прямые шлифовальные машины
    Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
    Арт. О00000026636
    5.0
    1
    Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
    Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
      Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000
      Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000

      Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000

      11 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026636
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		гравирование, резка, шлифовка, полировка
      Все характеристики
      11 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямошлифовальная машина Metabo G 400 - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах. Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке. Корпус позволяет надежно удерживать изделие при любом хвате.

        Преимущества

        • Предусмотрен съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы
        • Инструмент имеет компактный дизайн для удобства при эксплуатации
        • Надежный и износостойкий двигатель
        • Длинный шлифовальный шпиндель - идеален для работ в труднодоступных местах
        • Прецизионная шейка зажима для стационарного применения
        • Долгий срок службы Metabo G 400 600427000