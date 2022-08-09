Прямошлифовальная машина Metabo G 400 600427000

Преимущества

Предусмотрен съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы

Инструмент имеет компактный дизайн для удобства при эксплуатации

Надежный и износостойкий двигатель

Длинный шлифовальный шпиндель - идеален для работ в труднодоступных местах

Прецизионная шейка зажима для стационарного применения

Долгий срок службы Metabo G 400 600427000

Прямошлифовальная машина Metabo G 400 - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах. Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке. Корпус позволяет надежно удерживать изделие при любом хвате.