Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 Plus

Преимущества

Прецизионная работа. Закаленный шлифованный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов

Блокировка шпинделя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпинделя

Удобство пользования. Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 Compact 600615000 оснащена двухпозиционной клавишей включения, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец

Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой

Корпус редуктора отлит из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла

Регулировка скорости вращения шпинделя

Защитное отключение Metabo S-automatic: при блокировке инструмента подача тока немедленно прерывается

Защита от повторного пуска

Защита от перегрева двигателя

Мощный и надежный двигатель Metabo Marathon

Отключающиеся угольные щетки

Съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы

Подходит для привода гибких валов

Диаметр шейки зажима составляет 43 мм

Число оборотов при номинальной нагрузке: 24000 об/мин

Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 G Plus 600616000 предназначена для шлифовки и полировки различных поверхностей. Модель оснащена всеми основными функциями для комфортной и продуктивной работы: поддержанием постоянного количества оборотов под нагрузкой, защитой от повторного пуска и перегрева. Также стоит отметить наличие защитного отключения Metabo S-automatic: при блокировке инструмента подача тока немедленно прерывается. Изделие подходит для работы с гибкими валами.