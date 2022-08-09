Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
Арт. Х1272413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка, полировка
- Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus 600618000 предназначена для шлифовки и полировки различных поверхностей. Модель оснащена всеми основными функциями для комфортной и продуктивной работы: поддержанием постоянного количества оборотов под нагрузкой, защитой от повторного пуска и перегрева. Инструмент отличается высоким крутящим моментом благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы. Поставляется шлифмашинка в комплекте с дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками.
Преимущества
- Прецизионная работа. Закаленный шлифованный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов
- Блокировка шпинделя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпниделя
- Удобство пользования. Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 Compact 600615000 оснащена двухпозиционной клавишей включения, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец
- Надежный хват. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный уверенный хват обеими руками
- Высокий момент вращения благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы
- Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
- Корпус редуктора отлит из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
- Регулировка скорости вращения шпинделя
- Защитное отключение Metabo S-automatic: при блокировке инструмента подача тока немедленно прерывается
- Защита от повторного пуска
- Защита от перегрева двигателя
- Мощный и надежный двигатель Metabo Marathon
- Отключающиеся угольные щетки
- Съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы
- Подходит для привода гибких валов
- Диаметр шейки зажима составляет 43 мм
- Частота оборотов при номинальной нагрузке: 7200 об/мин