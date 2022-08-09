Преимущества

Прецизионная работа. Закаленный шлифованный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов

Блокировка шпинделя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпниделя

Удобство пользования. Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 Compact 600615000 оснащена двухпозиционной клавишей включения, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец

Надежный хват. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный уверенный хват обеими руками

Высокий момент вращения благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы

Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой

Корпус редуктора отлит из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла

Регулировка скорости вращения шпинделя

Защитное отключение Metabo S-automatic: при блокировке инструмента подача тока немедленно прерывается

Защита от повторного пуска

Защита от перегрева двигателя

Мощный и надежный двигатель Metabo Marathon

Отключающиеся угольные щетки

Съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы

Подходит для привода гибких валов

Диаметр шейки зажима составляет 43 мм

Частота оборотов при номинальной нагрузке: 7200 об/мин

Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus 600618000 предназначена для шлифовки и полировки различных поверхностей. Модель оснащена всеми основными функциями для комфортной и продуктивной работы: поддержанием постоянного количества оборотов под нагрузкой, защитой от повторного пуска и перегрева. Инструмент отличается высоким крутящим моментом благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы. Поставляется шлифмашинка в комплекте с дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками.