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Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
4.5
2
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Арт. Х1272413
    4.5
    2
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
    Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus
      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus

      Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272413
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка, полировка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямошлифовальная машина Metabo GE 950 G Plus 600618000 предназначена для шлифовки и полировки различных поверхностей. Модель оснащена всеми основными функциями для комфортной и продуктивной работы: поддержанием постоянного количества оборотов под нагрузкой, защитой от повторного пуска и перегрева. Инструмент отличается высоким крутящим моментом благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы. Поставляется шлифмашинка в комплекте с дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками.

        Преимущества

        • Прецизионная работа. Закаленный шлифованный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов
        • Блокировка шпинделя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпниделя
        • Удобство пользования. Прямошлифовальная машина Metabo GE 710 Compact 600615000 оснащена двухпозиционной клавишей включения, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец
        • Надежный хват. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный уверенный хват обеими руками
        • Высокий момент вращения благодаря надежному планетарному механизму с высокой плавностью работы
        • Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
        • Корпус редуктора отлит из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
        • Регулировка скорости вращения шпинделя
        • Защитное отключение Metabo S-automatic: при блокировке инструмента подача тока немедленно прерывается
        • Защита от повторного пуска
        • Защита от перегрева двигателя
        • Мощный и надежный двигатель Metabo Marathon
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Съемный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы
        • Подходит для привода гибких валов
        • Диаметр шейки зажима составляет 43 мм
        • Частота оборотов при номинальной нагрузке: 7200 об/мин