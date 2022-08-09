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Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
    Арт. О00000034998
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
    Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
    Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
    Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
      Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
      Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
      Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
      Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203

      Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034998
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая сетевая шлифмашина DEKO DKG400-125 063-2203 шлифует большие поверхности деталей из древесины, пластмассы и металлических материалов.

        Преимущества

        • Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой
        • Эргономичный корпус позволяет более точно контролировать инструмент
        • Благодаря имитации эксцентрикового движения руки этот аппарат не допускает повреждения поверхностей за счет бережного воздействия
        • Весит устройство ​всего 1.8 кг, обеспечивая легкость в обращении и быстрый результат