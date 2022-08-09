Эксцентриковая шлифовальная машина Deko DKG400 063-2203
Арт. О00000034998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Эксцентриковая сетевая шлифмашина DEKO DKG400-125 063-2203 шлифует большие поверхности деталей из древесины, пластмассы и металлических материалов.
Преимущества
- Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой
- Эргономичный корпус позволяет более точно контролировать инструмент
- Благодаря имитации эксцентрикового движения руки этот аппарат не допускает повреждения поверхностей за счет бережного воздействия
- Весит устройство всего 1.8 кг, обеспечивая легкость в обращении и быстрый результат