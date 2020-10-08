Ленточная шлифмашина Stanley SB90

Шлифовальная машина Stanley SB90 подходит для бытовой эксплуатации в рамках инструмента для зачистки и выравнивания поверхностей. Эта модель шлифовальной машины относится к ленточному типу, поэтому в своей основе имеет замкнутую в кольцо абразивную полосу. Чем выше скорость движения ленты, тем мягче идет обработка и шлифовка, что подходит для материалов малой степени твердости. Шлифовальная машина оснащена системой пылеудаления и текстильным мусоросборником, что упрощает чистку рабочего стола после завершения работы. Инструмент также имеет возможность подключения пылесоса. Модель Stanley SB90 купить стоит за ее плавную возможность регулировки частоты вращения ленты, удобства в управлении инструментом и аккуратность шлифовки.

Преимущества шлифовальной машинки Stanley SB90

Производительность

Бережное шлифование

Плавное изменение оборотов

Мягкие накладки на рукояти

Пылесборник в комплекте

Подключается к пылесосу

Защита двигателя

Встроенная система вентиляции

Комплектация