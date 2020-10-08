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Ленточная шлифмашина Stanley SB90
5.0
1
5 290 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Арт. О00000003597
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
    Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90
      Ленточная шлифмашина Stanley SB90

      Ленточная шлифмашина Stanley SB90

      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003597
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная машина Stanley SB90 подходит для бытовой эксплуатации в рамках инструмента для зачистки и выравнивания поверхностей. Эта модель шлифовальной машины относится к ленточному типу, поэтому в своей основе имеет замкнутую в кольцо абразивную полосу. Чем выше скорость движения ленты, тем мягче идет обработка и шлифовка, что подходит для материалов малой степени твердости. Шлифовальная машина оснащена системой пылеудаления и текстильным мусоросборником, что упрощает чистку рабочего стола после завершения работы. Инструмент также имеет возможность подключения пылесоса. Модель Stanley SB90 купить стоит за ее плавную возможность регулировки частоты вращения ленты, удобства в управлении инструментом и аккуратность шлифовки.

        Преимущества шлифовальной машинки Stanley SB90

        • Производительность
        • Бережное шлифование
        • Плавное изменение оборотов
        • Мягкие накладки на рукояти
        • Пылесборник в комплекте
        • Подключается к пылесосу
        • Защита двигателя
        • Встроенная система вентиляции

        Комплектация

        • Шлифовальная машина
        • Лента
        • Пылесборник
        • Гарантийный талон
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка