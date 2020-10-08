Ленточная шлифмашина Stanley SB90
Арт. О00000003597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
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- Шлифовальная машина Stanley SB90 подходит для бытовой эксплуатации в рамках инструмента для зачистки и выравнивания поверхностей. Эта модель шлифовальной машины относится к ленточному типу, поэтому в своей основе имеет замкнутую в кольцо абразивную полосу. Чем выше скорость движения ленты, тем мягче идет обработка и шлифовка, что подходит для материалов малой степени твердости. Шлифовальная машина оснащена системой пылеудаления и текстильным мусоросборником, что упрощает чистку рабочего стола после завершения работы. Инструмент также имеет возможность подключения пылесоса. Модель Stanley SB90 купить стоит за ее плавную возможность регулировки частоты вращения ленты, удобства в управлении инструментом и аккуратность шлифовки.
Преимущества шлифовальной машинки Stanley SB90
- Производительность
- Бережное шлифование
- Плавное изменение оборотов
- Мягкие накладки на рукояти
- Пылесборник в комплекте
- Подключается к пылесосу
- Защита двигателя
- Встроенная система вентиляции
Комплектация
- Шлифовальная машина
- Лента
- Пылесборник
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка