Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)

Гравер электрический Союз ГРС-2320
Арт. Х127519
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.6
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Частота, Гц
|50
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Длина кабеля, м
|2
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Упаковка
|коробка
- Гравер СОЮЗ ГРС-2320 подходит для широкого спектра работ: резки, шлифовки, зачистки, гравировки изделий из металла, стекла, керамики. Удобство. Узкий корпус редуктора позволяет удобно работать в местах с ограниченным доступом. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии.
Преимущества:
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Небольшие габариты СОЮЗ ГРС-2320 делают работу с инструментом более удобной