Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)

Преимущества:

Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Небольшие габариты СОЮЗ ГРС-2320 делают работу с инструментом более удобной

Гравер СОЮЗ ГРС-2320 подходит для широкого спектра работ: резки, шлифовки, зачистки, гравировки изделий из металла, стекла, керамики. Удобство. Узкий корпус редуктора позволяет удобно работать в местах с ограниченным доступом. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии.