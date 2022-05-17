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Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
5.0
3
1 890 ₽
Граверы (мини дрели)
    Гравер электрический Союз ГРС-2320
    Арт. Х127519
    5.0
    3
    Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
    Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
    Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
    Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
    Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
      Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
      Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
      Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
      Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)
      Гравер электрический для дома Союз ГРС-2320 (цанга 2,4/3,2 мм, напряжение 220 В)

      Гравер электрический Союз ГРС-2320

      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х127519
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Вес, кг
      		1.6
      Частота, Гц
      		50
      Длина кабеля, м
      		2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гравер СОЮЗ ГРС-2320 подходит для широкого спектра работ: резки, шлифовки, зачистки, гравировки изделий из металла, стекла, керамики. Удобство. Узкий корпус редуктора позволяет удобно работать в местах с ограниченным доступом. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии. Инструмент имеет специальное кольцо, благодаря которому его можно хранить в подвешенном состоянии.

        Преимущества:

        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Небольшие габариты СОЮЗ ГРС-2320 делают работу с инструментом более удобной