Твердосплавная бор-фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-566, тип М, 8x20 мм
Арт. Х130883230
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.03
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Диаметр хвостовика, мм
|6
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Длина, мм
|20
Описание товара:
Бор-фрезы по металлу твердосплавные. ГОСТ Р 52780-2007. Серия Эксперт. Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.
Комплектация:
- Твердосплавная бор-фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-566;
- Упаковка.