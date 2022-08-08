- Персональная скидка
Электрогравер Crown CT13428 BMC
Арт. О00000031150
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Вес, кг
|0.75
|
Частота, Гц
|50
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Электрогравер Crown CT13428 BMC - это универсальный электрический инструмент. С ним в руках каждый может выполнить шлифование, сверление и даже фрезерование, не ограничиваясь только гравировкой. Сменная цанга позволяет работать с различными диаметрами оснастки. Подвесная система с дополнительной стойкой, облегчает работу при длительном использовании, а эргономичный хват рукоятки гибкого вала снимает напряжение с кисти оператора. Без ключевая блокировка шпинделя упрощает смену оснастки. Электронная регулировка оборотов в 28 положениях с ЖК дисплеем для более точной установки режимов работы. Возможность самостоятельной смены графитовых щёток позволяет экономить на техническом обслуживании.
Преимущества
- Большое количество аксессуаров
- Электронная регулировка числа оборотов
- Кейс - для хранения и транспортировки CROWN CT25003HX CT13428
- Удобная рукоять
- Небольшой вес