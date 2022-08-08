Преимущества

Большое количество аксессуаров

Электронная регулировка числа оборотов

Кейс - для хранения и транспортировки CROWN CT25003HX CT13428

Удобная рукоять

Небольшой вес

Электрогравер Crown CT13428 BMC - это универсальный электрический инструмент. С ним в руках каждый может выполнить шлифование, сверление и даже фрезерование, не ограничиваясь только гравировкой. Сменная цанга позволяет работать с различными диаметрами оснастки. Подвесная система с дополнительной стойкой, облегчает работу при длительном использовании, а эргономичный хват рукоятки гибкого вала снимает напряжение с кисти оператора. Без ключевая блокировка шпинделя упрощает смену оснастки. Электронная регулировка оборотов в 28 положениях с ЖК дисплеем для более точной установки режимов работы. Возможность самостоятельной смены графитовых щёток позволяет экономить на техническом обслуживании.