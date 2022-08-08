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Электрогравер Crown CT13428 BMC
5.0
1
4 590 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Электрогравер Crown CT13428 BMC
Арт. О00000031150
5.0
1
Электрогравер Crown CT13428 BMC
Электрогравер Crown CT13428 BMC
  • Персональная скидка
Электрогравер Crown CT13428 BMC
Электрогравер Crown CT13428 BMC

Электрогравер Crown CT13428 BMC

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4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031150
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
0.75
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрогравер Crown CT13428 BMC - это универсальный электрический инструмент. С ним в руках каждый может выполнить шлифование, сверление и даже фрезерование, не ограничиваясь только гравировкой. Сменная цанга позволяет работать с различными диаметрами оснастки. Подвесная система с дополнительной стойкой, облегчает работу при длительном использовании, а эргономичный хват рукоятки гибкого вала снимает напряжение с кисти оператора. Без ключевая блокировка шпинделя упрощает смену оснастки. Электронная регулировка оборотов в 28 положениях с ЖК дисплеем для более точной установки режимов работы. Возможность самостоятельной смены графитовых щёток позволяет экономить на техническом обслуживании.

    Преимущества

    • Большое количество аксессуаров
    • Электронная регулировка числа оборотов
    • Кейс - для хранения и транспортировки CROWN CT25003HX CT13428
    • Удобная рукоять
    • Небольшой вес