Керн с протектором Sparta 188345
Арт. Х130132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|кернер
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Длина, мм
|300
- Керн с протектором MATRIX SPARTA 188345 используют дя работ с камнем, кирпичом. Длина инструмента 300 мм. Рабочая часть выполнена из легированной стали марки 65 Mn. Твердость материала 52–59 HRc. Протектор эргономичной формы защищает руку во время работ.
Преимущества
- Длина 300 мм
- Изготовлен из легированной стали 65 Mn
- Твердость материала 52–59 HRc