Керн с протектором Sparta 188345

Преимущества

Длина 300 мм

Изготовлен из легированной стали 65 Mn

Твердость материала 52–59 HRc

Керн с протектором MATRIX SPARTA 188345 используют дя работ с камнем, кирпичом. Длина инструмента 300 мм. Рабочая часть выполнена из легированной стали марки 65 Mn. Твердость материала 52–59 HRc. Протектор эргономичной формы защищает руку во время работ.