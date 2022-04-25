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Керн с протектором Sparta 188345
5.0
2
440 ₽
Ручные зубила
    Керн с протектором Sparta 188345
    Арт. Х130132
    5.0
    2
    Керн с протектором Sparta 188345

      Керн с протектором Sparta 188345

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		кернер
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Керн с протектором MATRIX SPARTA 188345 используют дя работ с камнем, кирпичом. Длина инструмента 300 мм. Рабочая часть выполнена из легированной стали марки 65 Mn. Твердость материала 52–59 HRc. Протектор эргономичной формы защищает руку во время работ.

        Преимущества

        • Длина 300 мм
        • Изготовлен из легированной стали 65 Mn
        • Твердость материала 52–59 HRc