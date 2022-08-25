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Зубило-скарпель GROSS 18711
5.0
1
810 ₽
1 053 ₽
Ручные зубила
    Зубило-скарпель GROSS 18711
    Арт. О00000005807
    5.0
    1
    Зубило-скарпель GROSS 18711
    Зубило-скарпель GROSS 18711
    Зубило-скарпель GROSS 18711
    Зубило-скарпель GROSS 18711
      Зубило-скарпель GROSS 18711
      Зубило-скарпель GROSS 18711
      Зубило-скарпель GROSS 18711
      Зубило-скарпель GROSS 18711

      Зубило-скарпель GROSS 18711

      • -243 ₽
      810 ₽
      1 053 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005807
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Тип
      		скарпель
      Длина, мм
      		250
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      • -243 ₽
      810 ₽
      1 053 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило-скарпель, 250х19 мм-3 4 GROSS 18711 предназначен для обработки металла, камня. Может использоваться для раскалывания камня, скульптурных работ, штробления поверхностей из бетона. Рабочая часть инструмента выполнена из хромванадиевой стали, имеет повышенную прочность и износоустойчивость. Специальное лакокрасочное покрытие защищает изделие от коррозии