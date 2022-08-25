Зубило-скарпель GROSS 18711
Арт. О00000005807
Характеристики
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Производитель
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Тип
|скарпель
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Длина, мм
|250
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Материал
|сталь
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- Зубило-скарпель, 250х19 мм-3 4 GROSS 18711 предназначен для обработки металла, камня. Может использоваться для раскалывания камня, скульптурных работ, штробления поверхностей из бетона. Рабочая часть инструмента выполнена из хромванадиевой стали, имеет повышенную прочность и износоустойчивость. Специальное лакокрасочное покрытие защищает изделие от коррозии