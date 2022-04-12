Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
Арт. Х131565
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Материал
|сталь
|
Наличие кейса
|Нет
С этим товаром смотрят
- Стрелочный штангенциркуль 150мм MATRIX 31601 прост и удобен в использовании, обладает высокой точностью измерения, показания легко считываются при помощи циферблата с круглой шкалой. Инструмент поставляется в специальном закрывающемся футляре из пластика с поролоновой подложкой.
Преимущества
- Материал стрелочного штангенциркуля 150мм MATRIX 31601- инструментальная нержавеющая сталь
- Круглая измерительная шкала со стрелкой
- Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм)
- Удобное хранение и транспортировка в пластмассовом футляре с мягким поролоновым покрытием изнутри, исключающим возможность повреждения инструмента при ударах и падениях