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Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
5.0
2
2 330 ₽
Штангенциркули
    Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
    Арт. Х131565
    5.0
    2
    Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
    Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
    Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
    Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
      Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
      Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
      Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)
      Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)

      Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)

      2 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131565
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		сталь
      Наличие кейса
      		Нет
      Все характеристики
      2 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стрелочный штангенциркуль 150мм MATRIX 31601 прост и удобен в использовании, обладает высокой точностью измерения, показания легко считываются при помощи циферблата с круглой шкалой. Инструмент поставляется в специальном закрывающемся футляре из пластика с поролоновой подложкой.

        Преимущества

        • Материал стрелочного штангенциркуля 150мм MATRIX 31601- инструментальная нержавеющая сталь
        • Круглая измерительная шкала со стрелкой
        • Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм)
        • Удобное хранение и транспортировка в пластмассовом футляре с мягким поролоновым покрытием изнутри, исключающим возможность повреждения инструмента при ударах и падениях