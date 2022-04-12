Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 (150 мм)

Преимущества

Материал стрелочного штангенциркуля 150мм MATRIX 31601- инструментальная нержавеющая сталь

Круглая измерительная шкала со стрелкой

Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм)

Удобное хранение и транспортировка в пластмассовом футляре с мягким поролоновым покрытием изнутри, исключающим возможность повреждения инструмента при ударах и падениях

Стрелочный штангенциркуль 150мм MATRIX 31601 прост и удобен в использовании, обладает высокой точностью измерения, показания легко считываются при помощи циферблата с круглой шкалой. Инструмент поставляется в специальном закрывающемся футляре из пластика с поролоновой подложкой.