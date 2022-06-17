Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
Арт. О00000013098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Наличие кейса
|Да
- Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 с глубиномером используется для измерений линейных размеров и глубин. Применяется в быту и промышленности (машиностроении, приборостроении и др.). Изготовлен из углеродистой стали. Благодаря конструкции можно плавно и легко передвигать измерительный бегунок по его профилю. Поставляется в пластиковом кейсе.