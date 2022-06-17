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Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
5.0
2
Найти аналог
Штангенциркули
    Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
    Арт. О00000013098
    5.0
    2
    Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
    Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
    Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
      Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
      Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)
      Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)

      Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 (с глубиномером)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013098
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Наличие кейса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 с глубиномером используется для измерений линейных размеров и глубин. Применяется в быту и промышленности (машиностроении, приборостроении и др.). Изготовлен из углеродистой стали. Благодаря конструкции можно плавно и легко передвигать измерительный бегунок по его профилю. Поставляется в пластиковом кейсе.