Штангенциркуль Вихрь ШЦ-150 с глубиномером используется для измерений линейных размеров и глубин. Применяется в быту и промышленности (машиностроении, приборостроении и др.). Изготовлен из углеродистой стали. Благодаря конструкции можно плавно и легко передвигать измерительный бегунок по его профилю. Поставляется в пластиковом кейсе.