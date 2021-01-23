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Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
4.9
8
3 990 ₽
Пирометры
  • Персональная скидка
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Арт. X3030342
4.9
8
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
  • Персональная скидка
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225

Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X3030342
4.9
8

Характеристики

Производитель
Ada
Коэффициент эмиссии
1
Габариты, мм
175x100x49
Время отклика, сек
0.5
Напряжение питания, В
9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.

    Преимущества

    • Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам
    • Пистолетная форма измерителя для удобного использования
    • Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных
    • Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах
    • Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования
    • Работа от перезаряжаемого аккумулятора
    • Возможность сохранять данные измерения
    • Вывод среднего результата на экран