Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225

Преимущества

Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам

Пистолетная форма измерителя для удобного использования

Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных

Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах

Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования

Работа от перезаряжаемого аккумулятора

Возможность сохранять данные измерения

Вывод среднего результата на экран

Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.