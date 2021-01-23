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Пирометр инфракрасный Ada TemPro 900 A00225
Арт. X3030342
Характеристики
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Производитель
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Коэффициент эмиссии
|1
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Габариты, мм
|175x100x49
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Время отклика, сек
|0.5
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Напряжение питания, В
|9
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- Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.
Преимущества
- Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам
- Пистолетная форма измерителя для удобного использования
- Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных
- Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах
- Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования
- Работа от перезаряжаемого аккумулятора
- Возможность сохранять данные измерения
- Вывод среднего результата на экран