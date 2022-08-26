Пирометр ADA TemPro 900
Арт. geototal_228
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|175x100x49
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Мин. температура хранения, °С
|-10
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Напряжение питания, В
|9
Подробное описание товара:Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.
Особенности и преимущества:
- Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам.
- Пистолетная форма измерителя для удобного использования.
- Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных.
- Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах.
- Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования.
- Работа от перезаряжаемого аккумулятора.
- Возможность сохранять данные измерения.
- Вывод среднего результата на экран.
Комплектация:
- Пирометр.
- Батарея.
- Инструкция пользователя.
- Пластиковый кейс.