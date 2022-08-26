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Пирометр ADA TemPro 900
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр ADA TemPro 900
    Арт. geototal_228
    5.0
    1
    Пирометр ADA TemPro 900
    Пирометр ADA TemPro 900
    Пирометр ADA TemPro 900
    Пирометр ADA TemPro 900
      Пирометр ADA TemPro 900
      Пирометр ADA TemPro 900
      Пирометр ADA TemPro 900
      Пирометр ADA TemPro 900

      Пирометр ADA TemPro 900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		175x100x49
      Мин. температура хранения, °С
      		-10
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.

        Особенности и преимущества:

        • Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам.
        • Пистолетная форма измерителя для удобного использования.
        • Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных.
        • Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах.
        • Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования.
        • Работа от перезаряжаемого аккумулятора.
        • Возможность сохранять данные измерения.
        • Вывод среднего результата на экран.

        Комплектация:

        1. Пирометр.
        2. Батарея.
        3. Инструкция пользователя.
        4. Пластиковый кейс.