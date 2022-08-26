Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Надежный пластиковый корпус устойчив к высоким температурам.

Пистолетная форма измерителя для удобного использования.

Жидкокристаллический дисплей выводит все измерения на экран, что обеспечивает легкое считывание данных.

Светодиодная подсветка гарантирует комфортную работу даже в темных рабочих зонах.

Небольшие размеры и вес для удобного хранения, переноски и использования.

Работа от перезаряжаемого аккумулятора.

Возможность сохранять данные измерения.

Вывод среднего результата на экран.

Комплектация:

Пирометр. Батарея. Инструкция пользователя. Пластиковый кейс.

Инфракрасный пирометр ADA TemPro 900 А00225 имеет пистолетную форму для максимального удобства в применении. Измеряет температуру объектов бесконтактным способом. Все измерения происходят путем нажатия на курок и наведения точечного лазера на объект. Высокое оптическое разрешение позволяет эффективно производить замеры на расстоянии. Аккумуляторная крона обеспечивает длительную беспрерывную работу. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.