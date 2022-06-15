Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
Арт. О00000006863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Мин. усилие, Нм
|70
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Макс. усилие, Нм
|350
- Динамометрический ключ - это профессиональный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для затяжки право- и левосторонних ответственных резьбовых соединений при необходимости нормировать прилагаемое усилие по затяжке.
Преимущества:
- Динамометрический ключ ARSENAL КДМ 401-EN001 совместим с торцевыми головками различного профиля с посадочным квадратом 1/2";
- Ключ позволяет установить значение прилагаемого усилия в диапазоне от 70 Нм до 350 Нм с плавной регулировкой;
- Максимальная погрешность прилагаемого усилия - не более 4%.