Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"

Преимущества:

Динамометрический ключ ARSENAL КДМ 401-EN001 совместим с торцевыми головками различного профиля с посадочным квадратом 1/2";

Ключ позволяет установить значение прилагаемого усилия в диапазоне от 70 Нм до 350 Нм с плавной регулировкой;

Максимальная погрешность прилагаемого усилия - не более 4%.

Динамометрический ключ - это профессиональный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для затяжки право- и левосторонних ответственных резьбовых соединений при необходимости нормировать прилагаемое усилие по затяжке.