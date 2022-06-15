Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
5.0
2
9 170 ₽
Динамометрические ключи
    Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
    Арт. О00000006863
    5.0
    2
    Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
    Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
    Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
    Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
      Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
      Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
      Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"
      Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"

      Динамометрический ключ Арсенал 8144830, 1/2"

      9 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006863
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. усилие, Нм
      		70
      Макс. усилие, Нм
      		350
      Все характеристики
      9 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Динамометрический ключ - это профессиональный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для затяжки право- и левосторонних ответственных резьбовых соединений при необходимости нормировать прилагаемое усилие по затяжке.

        Преимущества:

        • Динамометрический ключ ARSENAL КДМ 401-EN001 совместим с торцевыми головками различного профиля с посадочным квадратом 1/2";
        • Ключ позволяет установить значение прилагаемого усилия в диапазоне от 70 Нм до 350 Нм с плавной регулировкой;
        • Максимальная погрешность прилагаемого усилия - не более 4%.