Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л

Преимущества

Содержит антиокислительную присадку, которая способствует минимальному образованию отложений в нагнетательных линиях компрессоров

Отличается хорошей термической стабильностью, что гарантирует длительную и эффективную работоспособность масла

Высокая температура самовоспламенения обеспечивает безопасную эксплуатацию компрессоров

Масло работает как уплотняющая среда (герметизирует камеру сжатия), смазывает цилиндры и клапана, защищает детали от коррозии, снижая вероятность внеплановых простоев оборудования

Масло КС-19п А 1л Gazpromneft 2389906593 предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, воздуходувок и ротационных компрессоров, которые используются на производствах и транспорте. Подходит для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы. Состав масла включает антиокислительные присадки, которые предотвращают образование отложений. Кроме того, защищает детали от коррозии и преждевременного износа. Масло отличается высокой стабильностью к окислению, выдерживает высокие температуры.