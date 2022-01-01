Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
Арт. О00000006910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|1
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Материал упаковки
|пластик
- Масло КС-19п А 1л Gazpromneft 2389906593 предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, воздуходувок и ротационных компрессоров, которые используются на производствах и транспорте. Подходит для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы. Состав масла включает антиокислительные присадки, которые предотвращают образование отложений. Кроме того, защищает детали от коррозии и преждевременного износа. Масло отличается высокой стабильностью к окислению, выдерживает высокие температуры.
Преимущества
- Содержит антиокислительную присадку, которая способствует минимальному образованию отложений в нагнетательных линиях компрессоров
- Отличается хорошей термической стабильностью, что гарантирует длительную и эффективную работоспособность масла
- Высокая температура самовоспламенения обеспечивает безопасную эксплуатацию компрессоров
- Масло работает как уплотняющая среда (герметизирует камеру сжатия), смазывает цилиндры и клапана, защищает детали от коррозии, снижая вероятность внеплановых простоев оборудования