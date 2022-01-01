Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
440 ₽
Масло компрессорное
    Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
    Арт. О00000006910
    Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л

      Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006910

      Характеристики

      Производитель
      		Gazpromneft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		1
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло КС-19п А 1л Gazpromneft 2389906593 предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, воздуходувок и ротационных компрессоров, которые используются на производствах и транспорте. Подходит для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы. Состав масла включает антиокислительные присадки, которые предотвращают образование отложений. Кроме того, защищает детали от коррозии и преждевременного износа. Масло отличается высокой стабильностью к окислению, выдерживает высокие температуры.

        Преимущества

        • Содержит антиокислительную присадку, которая способствует минимальному образованию отложений в нагнетательных линиях компрессоров
        • Отличается хорошей термической стабильностью, что гарантирует длительную и эффективную работоспособность масла
        • Высокая температура самовоспламенения обеспечивает безопасную эксплуатацию компрессоров
        • Масло работает как уплотняющая среда (герметизирует камеру сжатия), смазывает цилиндры и клапана, защищает детали от коррозии, снижая вероятность внеплановых простоев оборудования