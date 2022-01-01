Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
Арт. X112100
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|четырехколесная
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Грузоподъёмность, кг
|300
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Диаметр колес, мм
|125
- Тележка платформенная RUSKLAD ТП 2 (600x900) служит для бережной транспортировки различных грузов и товаров суммарной массой до 300 кг. Отсутствие бортиков позволяет транспортировать неформатные грузы. Тележка обладает вместительной платформой из листа металла и четырьмя колесами диаметром 125 мм. Полимерное порошковое покрытие устойчиво к влиянию коррозии, что позволяет использовать приспособление на открытом воздухе даже при неблагоприятных погодных условиях. Высокая рукоятка исключает травмирование человека.
Преимущества
- Широкая сфера применения RUSKLAD ТП 2 125
- Жесткая конструкция
- Качественное исполнение
- Рукоять на удобной высоте