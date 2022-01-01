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Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
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Двухколесные тачки
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
    Арт. X112100
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
    Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг
      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг

      Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112100

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		четырехколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		300
      Диаметр колес, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка платформенная RUSKLAD ТП 2 (600x900) служит для бережной транспортировки различных грузов и товаров суммарной массой до 300 кг. Отсутствие бортиков позволяет транспортировать неформатные грузы. Тележка обладает вместительной платформой из листа металла и четырьмя колесами диаметром 125 мм. Полимерное порошковое покрытие устойчиво к влиянию коррозии, что позволяет использовать приспособление на открытом воздухе даже при неблагоприятных погодных условиях. Высокая рукоятка исключает травмирование человека.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения RUSKLAD ТП 2 125
        • Жесткая конструкция
        • Качественное исполнение
        • Рукоять на удобной высоте