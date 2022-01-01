Тележка ТП-2, 600х900, max грузоподъемность: 300 кг

Преимущества

Широкая сфера применения RUSKLAD ТП 2 125

Жесткая конструкция

Качественное исполнение

Рукоять на удобной высоте

Тележка платформенная RUSKLAD ТП 2 (600x900) служит для бережной транспортировки различных грузов и товаров суммарной массой до 300 кг. Отсутствие бортиков позволяет транспортировать неформатные грузы. Тележка обладает вместительной платформой из листа металла и четырьмя колесами диаметром 125 мм. Полимерное порошковое покрытие устойчиво к влиянию коррозии, что позволяет использовать приспособление на открытом воздухе даже при неблагоприятных погодных условиях. Высокая рукоятка исключает травмирование человека.