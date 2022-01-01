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Тележка DeWalt D 259801
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Двухколесные тачки
    Тележка DeWalt D 259801
    Арт. X11273
    Тележка DeWalt D 259801
    Тележка DeWalt D 259801
    Тележка DeWalt D 259801
      Тележка DeWalt D 259801
      Тележка DeWalt D 259801
      Тележка DeWalt D 259801

      Тележка DeWalt D 259801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11273

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Транпортировочная тележка для строительных материалов DeWalt D 259801 151227 - удобная модель для перевозки грузов

        Преимущества

        • Конструкция дает возможность закреплять отбойный молоток, а также позволяет транспортировать мешки с цементом, кирпич, коробки, различные строительные инструменты
        • Тележка оснащается двумя колесами с рельефными протекторами. Салазки позволяют с легкость погрузить модель в автомобиль
        • Есть специальное приспособление для намотки кабеля