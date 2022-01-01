Тележка DeWalt D 259801
Арт. X11273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|75
- Транпортировочная тележка для строительных материалов DeWalt D 259801 151227 - удобная модель для перевозки грузов
Преимущества
- Конструкция дает возможность закреплять отбойный молоток, а также позволяет транспортировать мешки с цементом, кирпич, коробки, различные строительные инструменты
- Тележка оснащается двумя колесами с рельефными протекторами. Салазки позволяют с легкость погрузить модель в автомобиль
- Есть специальное приспособление для намотки кабеля