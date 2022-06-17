Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовый измельчитель Huter ESH-2500
5.0
2
Найти аналог
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
    Арт. О00000013121
    5.0
    2
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
    Садовый измельчитель Huter ESH-2500
      Садовый измельчитель Huter ESH-2500
      Садовый измельчитель Huter ESH-2500
      Садовый измельчитель Huter ESH-2500
      Садовый измельчитель Huter ESH-2500
      Садовый измельчитель Huter ESH-2500

      Садовый измельчитель Huter ESH-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		500x450x1100
      Цвет
      		черный, желтый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый измельчитель Huter ESH-2500 70/13/11 применяется для измельчения веток толщиной до 40 мм. Оснащен предохранителем для защиты двигателя от перегрева. Толкатель служит для равномерного распределения подаваемого материала. Для удобства перемещения данная модель оснащена колесами. Благодаря высокой скорости вращения режущего элемента, на выходе получаем мелкую мульчу, которую можно использовать в декоративных целях - посыпать в междугрядье или утеплить растения на зиму.

        Преимущества

        • Мощность двигателя 2.5 кВт
        • Двигатель оборудован защитой от перегрузки
        • Плавный пуск
        • Отсутствие токсичных выхлопов