Преимущества

Мощность двигателя 2.5 кВт

Двигатель оборудован защитой от перегрузки

Плавный пуск

Отсутствие токсичных выхлопов

Садовый измельчитель Huter ESH-2500 70/13/11 применяется для измельчения веток толщиной до 40 мм. Оснащен предохранителем для защиты двигателя от перегрева. Толкатель служит для равномерного распределения подаваемого материала. Для удобства перемещения данная модель оснащена колесами. Благодаря высокой скорости вращения режущего элемента, на выходе получаем мелкую мульчу, которую можно использовать в декоративных целях - посыпать в междугрядье или утеплить растения на зиму.