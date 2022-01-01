Садовые измельчители с реверсом
Найдено: 4 товара
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- 22 900 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 586x494x936 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
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- 45 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
- Нет в наличии41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМощность, кВт: 2.5Вес нетто: 30.5 кг
- Нет в наличии3.1 л.с., 2100 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 640x490x960 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.3Вес нетто: 23 кг
Садовые измельчители с реверсом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 21 990 рублей до 41 367 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.