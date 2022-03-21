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Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
5.0
2
Найти аналог
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
    Арт. X16975611
    5.0
    2
    Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
    Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
    Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
    Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
      Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
      Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
      Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
      Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116

      Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16975611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австрия
      Габариты, мм
      		640x490x960
      Цвет
      		зеленый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измельчитель садовый Viking GE 140.0 L Новый электро измельчитель GE 140 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.

        Преимущества

        • Самовтягивание с помощью шестерни
        • Эффективное измельчение веток диаметром до 40 мм
        • Автоматический возврат при заклинивании
        • Отверстие в форме четырехлистника для легкой загрузки
        • Мощный электродвигатель - 2500 Ватт
        • Встроенная прозрачная емкость объемом 60 литров
        • Широкая ходовая часть для хорошей устойчивости