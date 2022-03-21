Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116
Арт. X16975611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австрия
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Габариты, мм
|640x490x960
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Цвет
|зеленый
- Измельчитель садовый Viking GE 140.0 L Новый электро измельчитель GE 140 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.
Преимущества
- Самовтягивание с помощью шестерни
- Эффективное измельчение веток диаметром до 40 мм
- Автоматический возврат при заклинивании
- Отверстие в форме четырехлистника для легкой загрузки
- Мощный электродвигатель - 2500 Ватт
- Встроенная прозрачная емкость объемом 60 литров
- Широкая ходовая часть для хорошей устойчивости