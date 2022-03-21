Садовый измельчитель Viking GE 140 L 60130111116

Преимущества

Самовтягивание с помощью шестерни

Эффективное измельчение веток диаметром до 40 мм

Автоматический возврат при заклинивании

Отверстие в форме четырехлистника для легкой загрузки

Мощный электродвигатель - 2500 Ватт

Встроенная прозрачная емкость объемом 60 литров

Широкая ходовая часть для хорошей устойчивости

Измельчитель садовый Viking GE 140.0 L Новый электро измельчитель GE 140 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.