Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
Арт. X19040028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1170x400x520
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Цвет
|белый, зеленый
- Электрический измельчитель Viking GE 250.1 60080111015 оснащен эффективной режущей системой Multi-Cut 250. Предназначен для переработки веток толщиной до 30 мм, сучков и другого садового мусора. Большая наклонная воронка обеспечивает удобную загрузку мусора. Сенсорный выключатель - для комфортного управления работой измельчителя. Колеса и ручка упрощают транспортировку.
Преимущества
- Универсальность
- Мощный двигатель (2.5 кВт)
- Загрузочная воронка с шумоподавлением
- Колеса упрощают транспортировку
- Сенсорный выключатель новейшего типа и индикатор эксплуатации
- Низкий уровень шума
- Скорость вращения 2800 об/мин
- Устойчивость