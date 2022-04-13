Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015

Преимущества

Универсальность

Мощный двигатель (2.5 кВт)

Загрузочная воронка с шумоподавлением

Колеса упрощают транспортировку

Сенсорный выключатель новейшего типа и индикатор эксплуатации

Низкий уровень шума

Скорость вращения 2800 об/мин

Устойчивость

Электрический измельчитель Viking GE 250.1 60080111015 оснащен эффективной режущей системой Multi-Cut 250. Предназначен для переработки веток толщиной до 30 мм, сучков и другого садового мусора. Большая наклонная воронка обеспечивает удобную загрузку мусора. Сенсорный выключатель - для комфортного управления работой измельчителя. Колеса и ручка упрощают транспортировку.