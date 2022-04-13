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Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
5.0
2
Найти аналог
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
    Арт. X19040028
    5.0
    2
    Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
    Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
      Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015
      Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015

      Садовый измельчитель Viking GE 250.1 60080111015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19040028
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1170x400x520
      Цвет
      		белый, зеленый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический измельчитель Viking GE 250.1 60080111015 оснащен эффективной режущей системой Multi-Cut 250. Предназначен для переработки веток толщиной до 30 мм, сучков и другого садового мусора. Большая наклонная воронка обеспечивает удобную загрузку мусора. Сенсорный выключатель - для комфортного управления работой измельчителя. Колеса и ручка упрощают транспортировку.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Мощный двигатель (2.5 кВт)
        • Загрузочная воронка с шумоподавлением
        • Колеса упрощают транспортировку
        • Сенсорный выключатель новейшего типа и индикатор эксплуатации
        • Низкий уровень шума
        • Скорость вращения 2800 об/мин
        • Устойчивость