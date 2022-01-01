Измельчители для веток 40 мм
Найдено: 14 товаров
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- 10 499 ₽11 390 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 700x330x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 13 кг
- -891 ₽
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- 22 900 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 586x494x936 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
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- 15 990 ₽19 990 ₽Электрический садовый измельчитель Patriot SE26 732304626, 2600Вт, 4050 об/мин, max diam 40 мм, пластик бак 50лТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 49х56х39 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.6Вес нетто: 14.1 кг
- -4 000 ₽
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- 12 900 ₽4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 480x280x650 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 12 кг
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- 24 288 ₽25 790 ₽60 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 570x390x530 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 44Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 20 кг
- -1 502 ₽
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- 45 990 ₽2100 об/минТип двигателя: электрическийМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
- 35 590 ₽2850 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380х580х600 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 42Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 29 кг
- Нет в наличии3.3 л.с., 41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 31.3 кг
- Нет в наличии4600 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 500x450x1100 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 45Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 12.1 кг
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 380x580x610 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 25 кг
- Нет в наличии3.2 л.с., 4 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 320x690x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 11 кг
- Нет в наличии4600 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 500x450x1100 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 10.6 кг
- Нет в наличии40 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 640x490x960 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 23 кг
- Нет в наличии3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 616x467x902 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 12 кг
Измельчители для веток 40 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 970 рублей до 37 990 рублей. В наличии более 11 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.