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Садовые измельчители

Измельчители для веток 40 мм

  • Max диаметр измельчаемых ветвей, мм: от 40 до 45
Найдено: 14 товаров
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Измельчители для веток 40 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 970 рублей до 37 990 рублей. В наличии более 11 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.