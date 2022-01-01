Садовые измельчители травы
Найдено: 15 товаров
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- 15 990 ₽19 990 ₽Электрический садовый измельчитель Patriot SE26 732304626, 2600Вт, 4050 об/мин, max diam 40 мм, пластик бак 50лТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 49х56х39 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.6Вес нетто: 14.1 кг
- -4 000 ₽
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- 36 990 ₽27.2 куб.см, 1.1 л.с., 2500 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМощность, кВт: 0.8Вес нетто: 5.6 кг
- Нет в наличии94 куб.см, 2.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 730x470x470 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 28Мощность, кВт: 1.8Вес нетто: 16 кг
- Нет в наличии196 куб.см, 6.5 л.с., 3000 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 620x830x1250 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 50Мощность, кВт: 4.8Вес нетто: 72 кг
- Нет в наличии41 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 707x388x965 ммМощность, кВт: 2.5Вес нетто: 30.5 кг
- Нет в наличии3.2 л.с., 4 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 320x690x480 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.4Вес нетто: 11 кг
- Нет в наличии6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
- Нет в наличии3 л.с., 2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 19 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1170x400x520 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 30Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 27 кг
- Нет в наличии4500 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 1130x730x760 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 24Мощность, кВт: 2.8Вес нетто: 25 кг
- Нет в наличии3.4 л.с., 2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 950x480x1140 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 35Мощность, кВт: 2.5Вес нетто: 26 кг
- Нет в наличии196 куб.см, 6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
- Нет в наличии27.2 куб.см, 1.1 л.с.Тип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 530x395x390 ммМощность, кВт: 0.8Вес нетто: 6 кг
- Нет в наличии2800 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 30Мощность, кВт: 1.8Вес нетто: 17 кг
- Нет в наличии3650 об/минТип двигателя: электрическийГабариты без упаковки: 616x467x902 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 40Мощность, кВт: 2.2Вес нетто: 12 кг
Садовые измельчители травы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 450 рублей до 117 000 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.