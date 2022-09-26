Мойка машины для каждого автолюбителя - дело важное и привычное. А как насчет очистки подкапотного пространства? Не все владельцы авто задумываются об ее необходимости, а зря. Со временем двигатель загрязняется пылью, остатками смазки и пр. Чтобы грязь не забила комплектующие, рекомендуется обработка деталей при помощи очистителей. О том, какие они, лучшие очистители двигателя, расскажем в этой статье.
Очистители различают по виду нанесения и характеру состава. Чаще всего в составе можно найти так называемую ДБСК (додецилбензолсульфоновую кислоту), так как она эффективно устраняет остатки разных химических веществ для обслуживания авто.
Выпускают очистители в форме аэрозоля, триггера для ручного нанесения или пены. Рассмотрим каждый из них подробнее.
|Вид очистителя
|Особенности
|Аэрозоль
|Самый удобный, а потому и самый покупаемый вид очистителя. Средство наносится с помощью аэрозоля и образует на деталях водный слой или пену. Перед применением баллон желательно встряхнуть.
|Пена
|Отличается тем, что наносится вручную при помощи губки. Она хорошо справляется с пятнами от топлива, масляных составов, антифриза.
|Ручной триггер
|Распространяется по поверхности двигателя при нажатии на триггер вручную.
Чтобы найти для себя самый лучший очиститель двигателя, важно при выборе отталкиваться от следующих критериев:
Для эффективной очистки внутренних частей автомобиля без повреждения комплектующих важно соблюдать инструкцию, написанную производителем, и произвести подготовку транспортного средства. Вот основные шаги использования очистителя для двигателя.
Подкапотное пространство, несмотря на свою изолированность от внешней среды, также подвергается загрязнению от смазок, жидкостей, топлива. Специалисты рекомендуют проводить очистку несколько раз в год, особенно в межсезонье.
Само собой, часто чистить двигатель в случае использования автомобиля в условиях городских дорог не обязательно. Но если машина эксплуатируется в условиях бездорожья, то поддерживать чистоту мотора придется чаще.
Также поводами удалить с двигателя накипевшую грязь являются:
При замене жидкости нередко попадают на двигатель. Поскольку при работе мотор нагревается до значительных температур, то пятна не просто засыхают, но и “прикипают” к поверхностям. Такие загрязнения не рекомендуется удалять бытовыми средствами, так как их химический состав оказывается просто неэффективен, а в отдельных ситуациях может навредить.
Поэтому использование специального очистителя поможет быстро удалить грязь и не навредить деталям, улучшив при этом не только внешний вид подкапотного пространства, но и охлаждение двигателя.
Доверить удаление загрязнений с двигателя профессионалам или заняться самому? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, приведем преимущества и недостатки каждого способа.
|Способ очистки
|Достоинства
|Недостатки
|Самостоятельно
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|В сервисе
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Как видно из таблицы, однозначного ответа на вопрос, где лучше проводить обработку двигателя, нет. Если загрязнения не сложные, то их можно убрать самостоятельно, а если двигатель покрыт плотным слоем грязи, то лучше обратиться в сервис.
|Товар/Характеристика
|Объем (л)
|Вид
|Страна производства
|Стоимость (руб)
|Grass Motor Cleaner 116100
|1
|Жидкость
|Россия
|400
|Detail MT Motor DT-0135
|0,5
|Жидкость
|Россия
|350
|Lavr Ln1503
|0,5
|Спрей
|Россия
|560
|Grass Engine Cleaner
|0,5
|Спрей
|Россия
|360
|Liqui Moly Motorraum-Reiniger
|0,4
|Аэрозоль
|-
|1 500
|Runway Foamy Engine Cleaner
|0,65
|Аэрозоль
|-
|720
|Hi Gear Engine Shine Foaming Degreaser
|0,4
|Аэрозоль
|США
|650
|ASTROhim
|0,52
|Аэрозоль
|Россия
|310
|MANNOL Motor Cleaner 9973
|0,5
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Спрей
|-
|300
|Agat-Avto
|0,65
|Аэрозоль
|-
|550
|АиС Аксамид LF 7040195
|5
|Жидкость
|Россия
|1960
Рейтинг лучших очистителей двигателя открывает средство для чистки мотора от бренда Grass.
Grass давно известен на рынке бытовой и автохимии, а данное средство получило много положительных оценок покупателей.
Действие: Очищает двигатель от масла, остатков смазочных материалов, грязи.
Применение:
Мнение покупателей: Средство благодаря щелочному составу хорошо отчищает даже застаревшие следы от масла, придавая двигателю товарный вид. При этом продукт не разъедает резиновые и пластиковые детали. Указанных в инструкции пропорций достаточно для приготовления раствора, который хорошо справится с очисткой не сильно загрязненного двигателя. Также отмечается выгодное соотношение цена/качество.
К недостаткам можно отнести неблагоприятное влияние на кожу рук, поэтому рекомендуется нанесение средства в перчатках. При сильном загрязнении подкапотных комплектующих приходится увеличивать концентрацию состава в воде и проводить несколько циклов очистки.
Далее в рейтинге следует наружный очиститель двигателя от производителя профессиональных средств по уходу за машиной Detal.
Действие: Лучше всего применим для очистки подкапотного пространства, двигателей трансмиссии и подвески авто, мотоциклов.
Особенности состава:В состав входят вещества с эмульгирующими и водоотталкивающими свойствами, что позволяет хорошо справляться с загрязнениями от масла, при этом не подвергая деформации резиновые и пластиковые изделия. Состав также препятствует окислению алюминия.
Применение:
Мнение покупателей: Состав имеет приятный запах и хорошо убирает загрязнения от масла. Консистенция средства достаточно густая, чтобы не забиваться в щели и не создавать сложности при смывании. Отмечается даже длительная чистота деталей.
Стоимость средства несколько выше, чем у предыдущего участника, но покупатели отмечают, что эффект ее вполне компенсирует.
Топ очистителей двигателя автомобиля не остался без представителя от бренда продукции для автомобилей Lavr.
Действие: Удаляет загрязнения от масла, гари, битума, застарелой пыли. При этом средство безопасно для ремней привода, ЛКП и не окисляет электроразъемы.
Применение:
Меры безопасности: Допускается хранение при температуре от +30 до -30 градусов вдали от огня. При нанесении средства желательно использовать перчатки.
Мнение покупателей: При использовании на разогретый двигатель хорошо удаляет масло, не едкий для резиновых изделий и проводов. Радует стоимость.
Из недостатков выделяют необходимость несколько раз чистить двигатель при сильно пригоревшем масле и неудобство нанесения при низком уровне жидкости в емкости.
Еще один товар бренда Grass в нашем рейтинге. Если вы думаете, какой очиститель двигателя лучше для удаления нестойких загрязнений, то стоит присмотреться к этому составу в форме спрея.
Действие: Удаляет загрязнения от смазочных материалов, масла, пыли.
Применение:
Мнение покупателей: Средство не вредит коже рук, так как имеет низкое содержание щелочей. Неплохо справляется с очисткой не только двигателя, но и колес, мото- и велотехники, а также хорошо смывается водой. Радует пользователей и низкая цена на продукт.
Однако, покупатели отмечают большой расход состава и низкую эффективность в борьбе с сильными застарелыми загрязнениями.
Лучший очиститель двигателя от масла и грязи с аэрозольным распылителем от Liqui Moly. Это средство часто находится на первых строчках рейтингов очистителей, так как лучше многих аналогов справляется с задачей по очистке.
Действие: Очищает подкапотное пространство от застарелых пятен от масла, грязи, дегтя, битума. Быстро справляется со сложными загрязнениями.
Особенности состава: Содержит тензиды, которые способствую бережному отделению грязи от двигателя. Отсутствие хлорсодержащих соединений позволяет средству не повреждать комплектующие. Применим и для удаления воска.
Применение:
Мнение пользователей: Хорошее средство, которое отчищает застаревшую грязь. Справляется с пятнами от битума и масла. Не разъедает детали из пластика и резины, не имеет неприятного запаха.
Из недостатков отмечают высокую стоимость состава.
Мягкий очиститель для подкапотного пространства и двигателя от производителя Runway, который также попал в наш рейтинг. Он подходит для очистки двигателя после ремонта, подготовки к продаже или сезонному ТО.
Действие: Удаляет следы технических жидкостей, смазок, дорожных солей, застарелой грязи. Не опасен для пластиковых и резиновых деталей, электропроводки, а также может быть использован при очистке от масляных загрязнений бетона.
Особенности состава: Содержит эмульгаторы, которые позволяют создавать пену, не стекающую с деталей и эффективно размягчать скопления грязи.
Применение:
Мнение пользователей: Хорошо удаляет грязь с пластиковых деталей и удаляет не сильно прикипевшие загрязнения, имеет доступную стоимость.
К недостаткам относят оседающую пену и необходимость использования щетки при стойких загрязнениях.
Вот еще один достойный пенный очиститель двигателя в нашем рейтинге. Это представитель американского бренда Hi-Gear.
Действие: Удаляет следы масла, солей, технических жидкостей благодаря плотному слою пены с активными веществами. Не повреждает изделия из пластика и резины, электропроводку.
Особенности состава: Содержит эмульгаторы, размягчающие плотный слой загрязнений.
Применение:
Неплохой очиститель для двигателя российского производства в виде аэрозоля.
Действие: Эффективно против масляных подтеков, пыли и грязи, технических жидкостей, разъедающих электропроводку солей. Состав при нанесении пенится, не образует риска короткого замыкания. Подойдет для использования при очистке двигателей автомобилей, мототехники, садового оборудования и катеров. Не опасен при использовании для деталей из резины и пластика.
Особенности состава: Сильнодействующие ПАВ способствуют размягчению грязи и ее мягкому удалению с поверхностей. Справляется даже с запекшейся грязью.
Применение:
Безопасность:
Средство для очистки моторного отсека в форме спрея с высокой способностью к растворению застарелых пятен.
Действие: При нанесении на двигатель удаляет пятна от жидкостей для обслуживания автомобиля, пыль, масляные загрязнения, следы реагентов. Используется для очистки моторов легковых авто, грузовиков, сельхозтехники, а также для водного оборудования.
Особенности состава: Высокие способности к растворению и активные вещества помогают быстро справляться с очисткой. Благодаря вязкой консистенции состав не стекает и образует плотный слой. Обладает нейтральным воздействием на металлы (латунь, бронзу), не окисляет детали из хрома, цинка и никеля. Препятствует разрушению деталей из пластика и резины, окислению электропроводки.
Применение:
Безопасность: Желательно заранее проверить действие состава на небольшом участке резины, пластика, лкп, поскольку к отдельным их видам компоненты средства могут быть агрессивны.
Рейтинг очистителей двигателя от грязи, масла остатков технических жидкостей продолжает производитель средств для ухода и обслуживания авто Agat-Avto.
Действие: Очиститель двигателя и подкапотного пространства, который применим для автомобилей, мотоциклов и другой мототехники. Избавляет от остатков смазки, масел, топлива гудрона.
Применение:
Замыкает наш рейтинг очистителей двигателя продукт российского бренда АиС с большим объемом канистры.
Действие: Удаляет поверхностные и застарелые въевшиеся загрязнения с двигателя. Эффективен при минеральных загрязнениях. Не вредит лакокрасочному покрытию
Применение:
Мнение покупателей: Подкапотное пространство реже пачкается, есть водоотталкивающий эффект. При смывании не требует много усилий. Имеет экономный расход и привлекательную стоимость.
Пользователи советуют при несильном загрязнении использовать в растворе больше воды, чтобы уменьшить вероятность появления разводов.