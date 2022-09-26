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Мойка машины для каждого автолюбителя - дело важное и привычное. А как насчет очистки подкапотного пространства? Не все владельцы авто задумываются об ее необходимости, а зря. Со временем двигатель загрязняется пылью, остатками смазки и пр. Чтобы грязь не забила комплектующие, рекомендуется обработка деталей при помощи очистителей. О том, какие они, лучшие очистители двигателя, расскажем в этой статье.

Какие бывают очистители

Очистители различают по виду нанесения и характеру состава. Чаще всего в составе можно найти так называемую ДБСК (додецилбензолсульфоновую кислоту), так как она эффективно устраняет остатки разных химических веществ для обслуживания авто.

Выпускают очистители в форме аэрозоля, триггера для ручного нанесения или пены. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Вид очистителя Особенности Аэрозоль Самый удобный, а потому и самый покупаемый вид очистителя. Средство наносится с помощью аэрозоля и образует на деталях водный слой или пену. Перед применением баллон желательно встряхнуть. Пена Отличается тем, что наносится вручную при помощи губки. Она хорошо справляется с пятнами от топлива, масляных составов, антифриза. Ручной триггер Распространяется по поверхности двигателя при нажатии на триггер вручную.

Как выбирать очистители двигателя

Чтобы найти для себя самый лучший очиститель двигателя, важно при выборе отталкиваться от следующих критериев:

Способ нанесения . Многие автовладельцы задаются вопросом, какой очиститель двигателя лучше: пенный, триггерный или аэрозольный. Самыми удобными из очистителей считают аэрозольные. Их нанесение требует меньше усилий, по чистящим свойствам они также одни из лучших. Однако, если нет возможности приобрести аэрозольное средство, то можно найти доступный альтернативный вариант с пеной или триггером.

. Многие автовладельцы задаются вопросом, какой очиститель двигателя лучше: пенный, триггерный или аэрозольный. Самыми удобными из очистителей считают аэрозольные. Их нанесение требует меньше усилий, по чистящим свойствам они также одни из лучших. Однако, если нет возможности приобрести аэрозольное средство, то можно найти доступный альтернативный вариант с пеной или триггером. Безопасность . Выполняя свою основную функцию - очистку подкапотного пространства, очистители не должны оказывать пагубного воздействия на детали из пластика, резины, трубки, уплотнители и прочее. Соответственно, в его составе не должно быть едких химикатов. Также важно, чтобы очиститель препятствовал разрушению электрических контактов от солей, частиц топлива и растворителей, которые могут быть разлиты по неосторожности при замене или попасть на детали случайно.

. Выполняя свою основную функцию - очистку подкапотного пространства, очистители не должны оказывать пагубного воздействия на детали из пластика, резины, трубки, уплотнители и прочее. Соответственно, в его составе не должно быть едких химикатов. Также важно, чтобы очиститель препятствовал разрушению электрических контактов от солей, частиц топлива и растворителей, которые могут быть разлиты по неосторожности при замене или попасть на детали случайно. Эффективность. Преимущества современных очистителей двигателя заключаются в том, что они могут удалять загрязнения от масел, топлива, песка и пыли, а также производить чистку в труднодоступных местах. Образовавшаяся пена стекает в щели между деталями, которые сложно очистить с помощью тряпки, но они вполне доступны для струи воды под высоким давлением. Чтобы средство оправдало ваши ожидания, лучше наносить, выдерживать и смывать его согласно инструкции.

Преимущества современных очистителей двигателя заключаются в том, что они могут удалять загрязнения от масел, топлива, песка и пыли, а также производить чистку в труднодоступных местах. Образовавшаяся пена стекает в щели между деталями, которые сложно очистить с помощью тряпки, но они вполне доступны для струи воды под высоким давлением. Чтобы средство оправдало ваши ожидания, лучше наносить, выдерживать и смывать его согласно инструкции. Цена/объем. Здесь выбор необходимо делать исходя из степени загрязнения, желаемого количества использований. Для оценки средства также можно ознакомиться с отзывами покупателей, чтобы понять какой очиститель лучше приобрести, исходя из соотношения цена/качество.

Здесь выбор необходимо делать исходя из степени загрязнения, желаемого количества использований. Для оценки средства также можно ознакомиться с отзывами покупателей, чтобы понять какой очиститель лучше приобрести, исходя из соотношения цена/качество. Легкость использования. Удобнее всего применять аэрозольные очистители, так как у оператора нет необходимости трогать состав руками. А вот при применении пенного или триггерного состава остатки средства необходимо будет удалить с кожи. Лучшим решением при ручной мойке будет использование перчаток.

Как использовать очиститель

Для эффективной очистки внутренних частей автомобиля без повреждения комплектующих важно соблюдать инструкцию, написанную производителем, и произвести подготовку транспортного средства. Вот основные шаги использования очистителя для двигателя.

Чтобы избежать проблем с электроникой, лучше снять аккумулятор. Первично удалить грязь с помощью нежесткой щетки или струи воды. Так средство будет действовать только на самые сложные загрязнения, а расходовать его придется гораздо меньше. Обратите внимание, что лить воду в подкапотное пространство нужно с осторожностью, чтобы не повредить генератор и предохранительные блоки. Далее нужно нанести очиститель на двигатель. Здесь важно соблюдать рекомендации производителя: чаще всего рекомендуется наносить средство на остывший двигатель, но есть составы, эффективно работающие на теплой поверхности. Лучше наносить состав в первую очередь на самые трудные прикипевшие загрязнения от антифриза, тормозной жидкости, масла для трансмиссии и мотора, жидкости ГУР. После того, как детали будут плотно покрыты средством, лучше выдержать его необходимое время. В среднем оно составляет 10-20 минут. Удалить остатки средства вместе с грязью при помощи воды и щетки или с использованием аппарата высокого давления (также с осторожностью). Закрыть капот и запустить двигатель на 10-15 минут, чтобы под действием высокой температуры удалить остаток влаги.

Стоит ли мыть двигатель автомобиля

Подкапотное пространство, несмотря на свою изолированность от внешней среды, также подвергается загрязнению от смазок, жидкостей, топлива. Специалисты рекомендуют проводить очистку несколько раз в год, особенно в межсезонье.

Само собой, часто чистить двигатель в случае использования автомобиля в условиях городских дорог не обязательно. Но если машина эксплуатируется в условиях бездорожья, то поддерживать чистоту мотора придется чаще.

Также поводами удалить с двигателя накипевшую грязь являются:

Предпродажная подготовка . В этом случае важно придать автомобилю презентабельный вид. Но полировать мотор до блеска лучше не стоит, чтобы не вызвать подозрения в намерении скрыть дефекты.

. В этом случае важно придать автомобилю презентабельный вид. Но полировать мотор до блеска лучше не стоит, чтобы не вызвать подозрения в намерении скрыть дефекты. Подготовка к ремонту . Чистку могут провести и сотрудники мастерской, но если вы хотите сэкономить, то можно сделать это самостоятельно.

. Чистку могут провести и сотрудники мастерской, но если вы хотите сэкономить, то можно сделать это самостоятельно. Проведение ТО. Автолюбители знают, что важно проверять состояние значимых деталей и проводить замену жидкостей и масел в зависимости от пробега машины или истечению определенного периода.

При замене жидкости нередко попадают на двигатель. Поскольку при работе мотор нагревается до значительных температур, то пятна не просто засыхают, но и “прикипают” к поверхностям. Такие загрязнения не рекомендуется удалять бытовыми средствами, так как их химический состав оказывается просто неэффективен, а в отдельных ситуациях может навредить.

Поэтому использование специального очистителя поможет быстро удалить грязь и не навредить деталям, улучшив при этом не только внешний вид подкапотного пространства, но и охлаждение двигателя.

Очистка двигателя в гараже или сервисе: преимущества и недостатки

Доверить удаление загрязнений с двигателя профессионалам или заняться самому? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, приведем преимущества и недостатки каждого способа.

Способ очистки Достоинства Недостатки Самостоятельно Экономия средств. Для самой простой процедуры достаточно иметь очиститель, губку(тряпку) и воду.

Не все сервисы могут дать гарантию на корректную работу электроники после мойки. Высокий риск попадания воды на генератор, катушки зажигания или стартер. В этом случае двигатель просто невозможно будет завести.

Недостаточная изоляция блока предохранителей. Вода может попасть на блок предохранителей, который расположен в подкапотном пространстве. При попадании воды могут возникнуть коррозионные процессы и окисление.

Риск выбрать неподходящий очиститель. Если состав окажется агрессивным, он может повредить металлические, резиновые и пластиковые детали, а иногда и ЛКП. В сервисе Только в сервисах есть возможность почистить двигатель паром. В этом случае риск повреждения электроники минимален;

Работа будет выполнена профессионалом. Порой мойка в сервисе стоит недешево. Мытье с очистителем обойдется в районе 300 рублей, а обработка паром будет стоить около 3000;

Риск повреждения электроники водой и заливания значимых частей.

Как видно из таблицы, однозначного ответа на вопрос, где лучше проводить обработку двигателя, нет. Если загрязнения не сложные, то их можно убрать самостоятельно, а если двигатель покрыт плотным слоем грязи, то лучше обратиться в сервис.

Рейтинг очистителей двигателя

Товар/Характеристика Объем (л) Вид Страна производства Стоимость (руб) Grass Motor Cleaner 116100 1 Жидкость Россия 400 Detail MT Motor DT-0135 0,5 Жидкость Россия 350 Lavr Ln1503 0,5 Спрей Россия 560 Grass Engine Cleaner 0,5 Спрей Россия 360 Liqui Moly Motorraum-Reiniger 0,4 Аэрозоль - 1 500 Runway Foamy Engine Cleaner 0,65 Аэрозоль - 720 Hi Gear Engine Shine Foaming Degreaser 0,4 Аэрозоль США 650 ASTROhim 0,52 Аэрозоль Россия 310 MANNOL Motor Cleaner 9973 0,5 Спрей - 300 Agat-Avto 0,65 Аэрозоль - 550 АиС Аксамид LF 7040195 5 Жидкость Россия 1960

Очиститель двигателя Grass Motor Cleaner 116100 (1 л)

Рейтинг лучших очистителей двигателя открывает средство для чистки мотора от бренда Grass.

Grass давно известен на рынке бытовой и автохимии, а данное средство получило много положительных оценок покупателей.

Действие: Очищает двигатель от масла, остатков смазочных материалов, грязи.

Применение:

Предварительно очистить двигатель от пыли и поверхностных загрязнений с помощью аппарата высокого давления. Важно соблюдать расстояние от одного метра до двигателя, чтобы избежать повреждений.

Средство развести водой из расчета 100-200 граммов на литр для пенокомплекта или от 8 до 20 граммов на литр для распылителя с помпой. Если загрязнение сильное, то концентрацию можно увеличить. Использовать рекомендуется на разогретом двигателе.

Нанести и держать от 2 до 3 минут не давая высохнуть. Чтобы удалить грязь в труднодоступных местах допускается использование узкой щетки или кисти.

Удалить с помощью воды.

Мнение покупателей: Средство благодаря щелочному составу хорошо отчищает даже застаревшие следы от масла, придавая двигателю товарный вид. При этом продукт не разъедает резиновые и пластиковые детали. Указанных в инструкции пропорций достаточно для приготовления раствора, который хорошо справится с очисткой не сильно загрязненного двигателя. Также отмечается выгодное соотношение цена/качество.

К недостаткам можно отнести неблагоприятное влияние на кожу рук, поэтому рекомендуется нанесение средства в перчатках. При сильном загрязнении подкапотных комплектующих приходится увеличивать концентрацию состава в воде и проводить несколько циклов очистки.

Очиститель двигателя Detail MT Motor DT-0135, 500 мл

Далее в рейтинге следует наружный очиститель двигателя от производителя профессиональных средств по уходу за машиной Detal.

Действие: Лучше всего применим для очистки подкапотного пространства, двигателей трансмиссии и подвески авто, мотоциклов.

Особенности состава:В состав входят вещества с эмульгирующими и водоотталкивающими свойствами, что позволяет хорошо справляться с загрязнениями от масла, при этом не подвергая деформации резиновые и пластиковые изделия. Состав также препятствует окислению алюминия.

Применение:

Нанести средство на двигатель на холодную поверхность без разведения;

Подождать, пока состав подействует (от 5 до 10 минут);

Если загрязнения сложные рекомендуется использовать кисти для очистки;

Смыть средство водой. Если планируется использование мойки, то держать аппарат необходимо в 50 и более см от деталей и не применять режим с высоким давлением.

Мнение покупателей: Состав имеет приятный запах и хорошо убирает загрязнения от масла. Консистенция средства достаточно густая, чтобы не забиваться в щели и не создавать сложности при смывании. Отмечается даже длительная чистота деталей.

Стоимость средства несколько выше, чем у предыдущего участника, но покупатели отмечают, что эффект ее вполне компенсирует.

Очиститель двигателя от масляных загрязнений Lavr Ln1503, 500 мл.

Топ очистителей двигателя автомобиля не остался без представителя от бренда продукции для автомобилей Lavr.

Действие: Удаляет загрязнения от масла, гари, битума, застарелой пыли. При этом средство безопасно для ремней привода, ЛКП и не окисляет электроразъемы.

Применение:

Обезопасить от попадания средства электрические части;

Нажатием триггера распылить на двигатель средство;

Подождать от 3 до 5 минут. Использование щетки не обязательно.

Смыть средство водой. Применение мойки высокого давления не обязательно.

Меры безопасности: Допускается хранение при температуре от +30 до -30 градусов вдали от огня. При нанесении средства желательно использовать перчатки.

Мнение покупателей: При использовании на разогретый двигатель хорошо удаляет масло, не едкий для резиновых изделий и проводов. Радует стоимость.

Из недостатков выделяют необходимость несколько раз чистить двигатель при сильно пригоревшем масле и неудобство нанесения при низком уровне жидкости в емкости.

Очиститель двигателя Grass Engine Cleaner (0.5 л)

Еще один товар бренда Grass в нашем рейтинге. Если вы думаете, какой очиститель двигателя лучше для удаления нестойких загрязнений, то стоит присмотреться к этому составу в форме спрея.

Действие: Удаляет загрязнения от смазочных материалов, масла, пыли.

Применение:

Распылить средство на теплую поверхность двигателя, не разбавляя предварительно водой;

Подождать около 2-3 минут;

Смыть с помощью воды.

Мнение покупателей: Средство не вредит коже рук, так как имеет низкое содержание щелочей. Неплохо справляется с очисткой не только двигателя, но и колес, мото- и велотехники, а также хорошо смывается водой. Радует пользователей и низкая цена на продукт.

Однако, покупатели отмечают большой расход состава и низкую эффективность в борьбе с сильными застарелыми загрязнениями.

Очиститель двигателя Liqui Moly Motorraum-Reiniger

Лучший очиститель двигателя от масла и грязи с аэрозольным распылителем от Liqui Moly. Это средство часто находится на первых строчках рейтингов очистителей, так как лучше многих аналогов справляется с задачей по очистке.

Действие: Очищает подкапотное пространство от застарелых пятен от масла, грязи, дегтя, битума. Быстро справляется со сложными загрязнениями.

Особенности состава: Содержит тензиды, которые способствую бережному отделению грязи от двигателя. Отсутствие хлорсодержащих соединений позволяет средству не повреждать комплектующие. Применим и для удаления воска.

Применение:

Проверить действие состава на деталях, окрашенных повторно, а также обработанных аэрографом на предмет стойкости к воздействию средства.

Произвести распыление распыление состава на детали с расстояния 20-30 сантиметров;

Оставить средство на 10-20 минут;

Удалить струей воды с сильным напором.

Мнение пользователей: Хорошее средство, которое отчищает застаревшую грязь. Справляется с пятнами от битума и масла. Не разъедает детали из пластика и резины, не имеет неприятного запаха.

Из недостатков отмечают высокую стоимость состава.

Очиститель двигателя Runway Foamy Engine Cleaner

Мягкий очиститель для подкапотного пространства и двигателя от производителя Runway, который также попал в наш рейтинг. Он подходит для очистки двигателя после ремонта, подготовки к продаже или сезонному ТО.

Действие: Удаляет следы технических жидкостей, смазок, дорожных солей, застарелой грязи. Не опасен для пластиковых и резиновых деталей, электропроводки, а также может быть использован при очистке от масляных загрязнений бетона.

Особенности состава: Содержит эмульгаторы, которые позволяют создавать пену, не стекающую с деталей и эффективно размягчать скопления грязи.

Применение:

Выключить и остудить двигатель;

Накрыть карбюратор и распределитель зажигания полиэтиленовым материалом;

Нанести средство плотным слоем на поверхность предварительно встряхнув;

Большие скопления грязи рекомендуется убрать с помощью щетки;

Подождать до впитывания состава несколько минут;

Смыть средство водой и удалить полиэтилен;

Просушит двигатель, запустив его на 10-15 минут на холостом ходу.

Мнение пользователей: Хорошо удаляет грязь с пластиковых деталей и удаляет не сильно прикипевшие загрязнения, имеет доступную стоимость.

К недостаткам относят оседающую пену и необходимость использования щетки при стойких загрязнениях.

Очиститель двигателя Hi Gear Engine Shine Foaming Degreaser

Вот еще один достойный пенный очиститель двигателя в нашем рейтинге. Это представитель американского бренда Hi-Gear.

Действие: Удаляет следы масла, солей, технических жидкостей благодаря плотному слою пены с активными веществами. Не повреждает изделия из пластика и резины, электропроводку.

Особенности состава: Содержит эмульгаторы, размягчающие плотный слой загрязнений.

Применение:

Прогреть двигатель до температурного значения в +50-60 градусов;

Нанести состав на детали предварительно встряхнув баллон;

Подождать от 10 до 15 минут;

Удалить остатки средства и грязь сильной струей воды. Можно использовать аппарат высокого давления. Предварительно необходимо позаботиться о том, чтобы вода не повредила электропроводку;

Дать мотору просохнуть в течение 15-20 минут.

Очиститель двигателя ASTROhim, 520 мл

Неплохой очиститель для двигателя российского производства в виде аэрозоля.

Действие: Эффективно против масляных подтеков, пыли и грязи, технических жидкостей, разъедающих электропроводку солей. Состав при нанесении пенится, не образует риска короткого замыкания. Подойдет для использования при очистке двигателей автомобилей, мототехники, садового оборудования и катеров. Не опасен при использовании для деталей из резины и пластика.

Особенности состава: Сильнодействующие ПАВ способствуют размягчению грязи и ее мягкому удалению с поверхностей. Справляется даже с запекшейся грязью.

Применение:

Прогреть двигатель в течение 3 минут и дать немного остыть;

Встряхнуть баллон;

Нанести состав плотным слоем на поверхности с расстояния 20-30 см;

Выждать 5-10 минут;

Смыть с помощью воды под сильным напором;

Просушить двигатель около 10-15 минут перед запуском.

Безопасность:

Беречь от попадания огня и искр;

Избегать нагрева упаковки свыше 50 градусов;

При использовании желательно пользоваться СИЗ (респиратором, перчатками, очками);

Желательно распыление на улице.

MANNOL Motor Cleaner 9973

Средство для очистки моторного отсека в форме спрея с высокой способностью к растворению застарелых пятен.

Действие: При нанесении на двигатель удаляет пятна от жидкостей для обслуживания автомобиля, пыль, масляные загрязнения, следы реагентов. Используется для очистки моторов легковых авто, грузовиков, сельхозтехники, а также для водного оборудования.

Особенности состава: Высокие способности к растворению и активные вещества помогают быстро справляться с очисткой. Благодаря вязкой консистенции состав не стекает и образует плотный слой. Обладает нейтральным воздействием на металлы (латунь, бронзу), не окисляет детали из хрома, цинка и никеля. Препятствует разрушению деталей из пластика и резины, окислению электропроводки.

Применение:

Удерживая емкость в вертикальном положении распылить на поверхности с расстояния около 20 см;

Подождать 3-5 минут в зависимости от загрязнений;

Удалить загрязнения с помощью губки или мягкой щетки;

Смыть при помощи воды.

Безопасность: Желательно заранее проверить действие состава на небольшом участке резины, пластика, лкп, поскольку к отдельным их видам компоненты средства могут быть агрессивны.

Очиститель двигателя Agat-Avto, 650 мл

Рейтинг очистителей двигателя от грязи, масла остатков технических жидкостей продолжает производитель средств для ухода и обслуживания авто Agat-Avto.

Действие: Очиститель двигателя и подкапотного пространства, который применим для автомобилей, мотоциклов и другой мототехники. Избавляет от остатков смазки, масел, топлива гудрона.

Применение:

Заглушить двигатель

Обезопасить аккумулятор от попадания средства;

Нанести средство на поверхность предварительно встряхнув баллон;

Выдержать 5-10 минут в зависимости от степени загрязнения;

Смыть при помощи воды;

При необходимости повторить цикл.

АиС Аксамид LF 7040195

Замыкает наш рейтинг очистителей двигателя продукт российского бренда АиС с большим объемом канистры.

Действие: Удаляет поверхностные и застарелые въевшиеся загрязнения с двигателя. Эффективен при минеральных загрязнениях. Не вредит лакокрасочному покрытию

Применение:

Развести средство водой в пропорциях: для пенокомплекта (1/4-7 для слабых и 1/1 для сильных загрязнений), для пеногенератора (1/40-70 для слабых и 1/10-15 для сильных загрязнений);

для пенокомплекта (1/4-7 для слабых и 1/1 для сильных загрязнений), для пеногенератора (1/40-70 для слабых и 1/10-15 для сильных загрязнений); Нанести на детали на 1-2 минуты;

Смыть с использованием мойки высокого давления.

Мнение покупателей: Подкапотное пространство реже пачкается, есть водоотталкивающий эффект. При смывании не требует много усилий. Имеет экономный расход и привлекательную стоимость.

Пользователи советуют при несильном загрязнении использовать в растворе больше воды, чтобы уменьшить вероятность появления разводов.