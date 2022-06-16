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Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
4.0
3
42 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
    Арт. О00000001776
    4.0
    3
    Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
    Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
    Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
    Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
      Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
      Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
      Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
      Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561

      Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561

      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001776
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		21.3
      Габариты, мм
      		400х408х925/717
      Все характеристики
      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка с высокой эффективностью уборки и максимальным уровнем комфорта. Барабан для напорного шланга с дополнительным сматывающим приспособлением, напорный шланг длиной 9 м, в стальной оплётке, держатели для дополнительных принадлежностей, таких как роторная форсунка, моющая щетка и плоский текстильный шланг.

        Преимущества

        • Для удобства транспортировки и, в частности, для экономии места при хранении практичную и очень легкую алюминиевую телескопическую ручку можно задвинуть внутрь корпуса
        • Стабильная алюминиевая ручка на корпусе позволяет просто осуществлять переноску и хранение мойки высокого давления
        • Благодаря нижнему поворотному держателю кабеля, кабель можно легко и быстро снять с мойки
        • Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание шланга по всей длине. Теперь длина шланга используется полностью
        • Роторная насадка сочетает сконцентрированную очистительную способность с большой производительностью. Она задает точечной струе быстрое вихревое движение
        • Плоскоструйная насадка. Благодаря стандартно предлагаемой насадке для получения плоской струи воды с регулировкой давления можно быстро и эффективно чистить большие площади