Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561
Арт. О00000001776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|21.3
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Габариты, мм
|400х408х925/717
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- Мойка с высокой эффективностью уборки и максимальным уровнем комфорта. Барабан для напорного шланга с дополнительным сматывающим приспособлением, напорный шланг длиной 9 м, в стальной оплётке, держатели для дополнительных принадлежностей, таких как роторная форсунка, моющая щетка и плоский текстильный шланг.
Преимущества
- Для удобства транспортировки и, в частности, для экономии места при хранении практичную и очень легкую алюминиевую телескопическую ручку можно задвинуть внутрь корпуса
- Стабильная алюминиевая ручка на корпусе позволяет просто осуществлять переноску и хранение мойки высокого давления
- Благодаря нижнему поворотному держателю кабеля, кабель можно легко и быстро снять с мойки
- Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание шланга по всей длине. Теперь длина шланга используется полностью
- Роторная насадка сочетает сконцентрированную очистительную способность с большой производительностью. Она задает точечной струе быстрое вихревое движение
- Плоскоструйная насадка. Благодаря стандартно предлагаемой насадке для получения плоской струи воды с регулировкой давления можно быстро и эффективно чистить большие площади