Мойка высокого давления Stihl RE-130 Plus 49500124561

Мойка с высокой эффективностью уборки и максимальным уровнем комфорта. Барабан для напорного шланга с дополнительным сматывающим приспособлением, напорный шланг длиной 9 м, в стальной оплётке, держатели для дополнительных принадлежностей, таких как роторная форсунка, моющая щетка и плоский текстильный шланг.

Преимущества