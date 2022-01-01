Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
Арт. Х103500
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|18.8
|
Степень защиты
|IP X5
- Минимойка STIHL RE 118 Мини-автомойка STIHL RE 118 бытового класса для очистки средне загрязненных поверхностей. Подходит для мытья любых транспортных средств, садового инвентаря, мебели, фасадов, оград и дорожек. Есть возможность мытья с пеной благодаря специальной насадке с чистящим средством. Это позволит увеличить эффективность и сократить время мойки. Если вы решили мини-мойку STIHL RE 118 купить уже сейчас, ознакомьтесь прежде с особенностями этой модели.
Преимущества
- Мощность двигателя 2100 Вт
- Расход воды (производительность) 400 л в час
- Давление 125 бар
- Удобные крепления для шлангов и насадок на задней стенке корпуса
- Эргономичная телескопическая ручка подгоняется под любой рост пользователя
- Маленькая ручка внизу корпуса для удобного поднятия агрегата
- Большие транспортировочные колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
- Защита от перекручивания (для шлангов)
- Корпус из ударопрочного пластика