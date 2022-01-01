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Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Арт. Х103500
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
    Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528
      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528

      Мойка высокого давления Stihl RE-118 47660124528

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103500

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		18.8
      Степень защиты
      		IP X5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Минимойка STIHL RE 118 Мини-автомойка STIHL RE 118 бытового класса для очистки средне загрязненных поверхностей. Подходит для мытья любых транспортных средств, садового инвентаря, мебели, фасадов, оград и дорожек. Есть возможность мытья с пеной благодаря специальной насадке с чистящим средством. Это позволит увеличить эффективность и сократить время мойки. Если вы решили мини-мойку STIHL RE 118 купить уже сейчас, ознакомьтесь прежде с особенностями этой модели.

          Преимущества

        • Мощность двигателя 2100 Вт
        • Расход воды (производительность) 400 л в час
        • Давление 125 бар
        • Удобные крепления для шлангов и насадок на задней стенке корпуса
        • Эргономичная телескопическая ручка подгоняется под любой рост пользователя
        • Маленькая ручка внизу корпуса для удобного поднятия агрегата
        • Большие транспортировочные колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
        • Защита от перекручивания (для шлангов)
        • Корпус из ударопрочного пластика

        В фирменных магазинах «Бигам» на минимойки STIHL RE 118 цена доступна всем желающим. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом. А собственный сервисный центр окажет вам услуги по диагностике, ремонту, гарантийному, постгарантийному обслуживанию и мн. др.