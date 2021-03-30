Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541

Преимущества

Компактность

Большие колеса

Низкий уровень шума

Удобство и комфорт





Мойка высокого давления STIHL RE-120 – мощный агрегат для мытья машин, велосипедов, садовых дорожек, террас, фасадов и т.д. Оборудована тихим индукционным двигателем. Подходит для бытового использования на даче или во дворе частного дома.