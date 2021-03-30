Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
Арт. О00000001775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|20
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Габариты, мм
|930x420x370
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- Мойка высокого давления STIHL RE-120 – мощный агрегат для мытья машин, велосипедов, садовых дорожек, террас, фасадов и т.д. Оборудована тихим индукционным двигателем. Подходит для бытового использования на даче или во дворе частного дома.
Преимущества
- Компактность
- Большие колеса
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт