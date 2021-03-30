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Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
5.0
2
36 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
    Арт. О00000001775
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
    Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
      Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541
      Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541

      Мойка высокого давления Stihl RE-120 49500124541

      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		20
      Габариты, мм
      		930x420x370
      Все характеристики
      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления STIHL RE-120 – мощный агрегат для мытья машин, велосипедов, садовых дорожек, террас, фасадов и т.д. Оборудована тихим индукционным двигателем. Подходит для бытового использования на даче или во дворе частного дома.

        Преимущества

        • Компактность
        • Большие колеса
        • Низкий уровень шума
        • Удобство и комфорт