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Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
4.3
4
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
    Арт. Х103233
    4.3
    4
    Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
    Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
      Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
      Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506

      Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103233
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		19.2
      Габариты, мм
      		382х345х655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная мойка с дополнительными качественными характеристиками. Дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки, колеса увеличенного диаметра, напорный шланг длиной 8 м, в стальной оплётке, удобный пистолет, алюминиевая телескопическая ручка, откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок, быстроразъёмная муфта для шланга высокого давления. 

        Преимущества

        • Алюминиевая телескопическая ручка - для удобства транспортировки Stihl RE 119 47770124506;
        • Колеса увеличенного диаметра;
        • Дополнительная алюминиевая ручка для переноски;
        • Откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок;
        • Быстроразъёмная муфта;
        • Возможность забора воды из бочки.