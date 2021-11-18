Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506

Компактная мойка с дополнительными качественными характеристиками. Дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки, колеса увеличенного диаметра, напорный шланг длиной 8 м, в стальной оплётке, удобный пистолет, алюминиевая телескопическая ручка, откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок, быстроразъёмная муфта для шланга высокого давления.

Преимущества