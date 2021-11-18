Мойка высокого давления Stihl RE-119 47770124506
Арт. Х103233
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|19.2
|
Габариты, мм
|382х345х655
С этим товаром смотрят
- Компактная мойка с дополнительными качественными характеристиками. Дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки, колеса увеличенного диаметра, напорный шланг длиной 8 м, в стальной оплётке, удобный пистолет, алюминиевая телескопическая ручка, откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок, быстроразъёмная муфта для шланга высокого давления.
Преимущества
- Алюминиевая телескопическая ручка - для удобства транспортировки Stihl RE 119 47770124506;
- Колеса увеличенного диаметра;
- Дополнительная алюминиевая ручка для переноски;
- Откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок;
- Быстроразъёмная муфта;
- Возможность забора воды из бочки.