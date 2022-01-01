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Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
    Арт. О00000040231
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530

      Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000040231

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9
      Уровень шума, дБ
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Stihl RE 100 RE020114530. Долговечная мойка высокого давления Stihl RE 100 с обширным оснащением. Максимальное давление 150 бар обеспечивается прочным асинхронным двигателем и прочным алюминиевым насосом высокого давления. Анти-сверлильная муфта на пистолете высокого давления гарантирует, что шланг высокого давления не будет сильно скручиваться во время очистки. Система управления CONTROL, позволяющая регулировать давление нажатием кнопки и оснащенная светодиодным индикатором уровня давления непосредственно на пистолете. Барабан для легкого использования и хранения шланга высокого давления. Комбинированная форсунка «3 в 1», соединяющая в себе роторную форсунку, плоскоструйную форсунку и форсунку подачи моющего средства. Практичное и надежное хранение принадлежностей на корпусе мойки, водяной фильтр.

        Преимущества

        • Система регулировки давления и индикатор давления;
        • Давление регулируется по трем ступеням простым нажатием кнопки;
        • Светодиодный индикатор давления информирует пользователя о текущем уровне давления;
        • Комбинированная форсунка «3 в 1»;
        • Для большей гибкости использования предусмотрена возможность переключения между 3 видами форсунок простым поворотом головки;
        • Стандартная форсунка для удаления обычных загрязнений на различных поверхностях;
        • Подачи смеси воды и моющего средства из бака для моющего средства, который размещен на корпусе мойки.