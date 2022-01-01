Мойка высокого давления Stihl RE-100 PLUS Control RE020114530

Преимущества

Система регулировки давления и индикатор давления;

Давление регулируется по трем ступеням простым нажатием кнопки;

Светодиодный индикатор давления информирует пользователя о текущем уровне давления;

Комбинированная форсунка «3 в 1»;

Для большей гибкости использования предусмотрена возможность переключения между 3 видами форсунок простым поворотом головки;

Стандартная форсунка для удаления обычных загрязнений на различных поверхностях;

Подачи смеси воды и моющего средства из бака для моющего средства, который размещен на корпусе мойки.

Мойка высокого давления Stihl RE 100 RE020114530. Долговечная мойка высокого давления Stihl RE 100 с обширным оснащением. Максимальное давление 150 бар обеспечивается прочным асинхронным двигателем и прочным алюминиевым насосом высокого давления. Анти-сверлильная муфта на пистолете высокого давления гарантирует, что шланг высокого давления не будет сильно скручиваться во время очистки. Система управления CONTROL, позволяющая регулировать давление нажатием кнопки и оснащенная светодиодным индикатором уровня давления непосредственно на пистолете. Барабан для легкого использования и хранения шланга высокого давления. Комбинированная форсунка «3 в 1», соединяющая в себе роторную форсунку, плоскоструйную форсунку и форсунку подачи моющего средства. Практичное и надежное хранение принадлежностей на корпусе мойки, водяной фильтр.