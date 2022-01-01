Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками

Преимущества

Рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы Bosch GAS 18V-1 Solo 0.601.9C6.200

Фильтрующая поверхность: 55 см2

Быстрое опорожнения от пыли

Технология "Циклон" - минимальные потери силы всасывания во время работы

Мощный двигатель позволяет достигать 60 мбар максимального разряжения и времени работы 7 мин/Ач

Насадки в комплекте

Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 Solo 0.601.9C6.200 подходит для уборки машины, дачного домика. Технология "Циклон" обеспечивает минимальные потери силы всасывания во время работы. Аккумуляторная модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения. Малый вес и небольшая конструкция обеспечивают удобную транспортировку и хранение. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.