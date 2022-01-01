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Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
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Автомобильные пылесосы
    Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200
    Арт. О00000034276
    Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
    Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
    Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
    Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
    Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
      Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
      Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
      Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
      Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками
      Ручной аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200 с насадками

      Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 06019C6200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034276

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Разрежение, мбар
      		60
      Расход воздуха, л/с
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-1 Solo 0.601.9C6.200 подходит для уборки машины, дачного домика. Технология "Циклон" обеспечивает минимальные потери силы всасывания во время работы. Аккумуляторная модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения. Малый вес и небольшая конструкция обеспечивают удобную транспортировку и хранение. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы Bosch GAS 18V-1 Solo 0.601.9C6.200
        • Фильтрующая поверхность: 55 см2
        • Быстрое опорожнения от пыли
        • Технология "Циклон" - минимальные потери силы всасывания во время работы
        • Мощный двигатель позволяет достигать 60 мбар максимального разряжения и времени работы 7 мин/Ач
        • Насадки в комплекте