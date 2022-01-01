Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050

Преимущества

Небольшие размеры для удобства использования и хранения Karcher SC 1 1.516-300

Высокое давление для эффективной уборки

Насадки для очистки труднодоступных мест

Небольшой вес для продолжительной работы без усталости

Интегрированная воронка для удобства обслуживания

Предохранительный клапан для продолжительного срока службы

Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-300 предназначен для очистки твердых поверхностейДанная модель обладает большой мощностью, что обеспечивает высокую производительностьДля повышения безопасности предусмотрена защита от детейВ комплекте поставляются различные насадки, повышающие функциональность устройстваОбработка поверхностей без применения чистящих средств гарантирует экологичность использования