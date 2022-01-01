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Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050
11 990 ₽
Пароочистители
  • Персональная скидка
Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050
Арт. Ю00000020453
Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050
  • Персональная скидка

Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050

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11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000020453

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Время нагрева, мин
6.5
Регулятор расхода пара
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-300 предназначен для очистки твердых поверхностей
    Данная модель обладает большой мощностью, что обеспечивает высокую производительность
    Для повышения безопасности предусмотрена защита от детей
    В комплекте поставляются различные насадки, повышающие функциональность устройства
    Обработка поверхностей без применения чистящих средств гарантирует экологичность использования

    Преимущества

    • Небольшие размеры для удобства использования и хранения Karcher SC 1 1.516-300
    • Высокое давление для эффективной уборки
    • Насадки для очистки труднодоступных мест
    • Небольшой вес для продолжительной работы без усталости
    • Интегрированная воронка для удобства обслуживания
    • Предохранительный клапан для продолжительного срока службы