- Персональная скидка
Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050
Арт. Ю00000020453
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Время нагрева, мин
|6.5
|
Регулятор расхода пара
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-300 предназначен для очистки твердых поверхностей
Данная модель обладает большой мощностью, что обеспечивает высокую производительность
Для повышения безопасности предусмотрена защита от детей
В комплекте поставляются различные насадки, повышающие функциональность устройства
Обработка поверхностей без применения чистящих средств гарантирует экологичность использования
Преимущества
- Небольшие размеры для удобства использования и хранения Karcher SC 1 1.516-300
- Высокое давление для эффективной уборки
- Насадки для очистки труднодоступных мест
- Небольшой вес для продолжительной работы без усталости
- Интегрированная воронка для удобства обслуживания
- Предохранительный клапан для продолжительного срока службы