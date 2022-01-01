Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс

Преимущества

Дистанционное управление

Возможность работы в местах, не оснащенных электричеством

Ручка для удобной переноски DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ

Моющийся фильтр многоразового использования продлевает срок службы инструмента

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Промышленный аккумуляторный пылесос DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ может использоваться для сбора сухого и влажного мусора. Подходит для среднеопасной пыли класса М. Модель включается синхронно с аккумуляторным инструментом. Запуск пылесоса производится вручную или через пульт дистанционного управления. Форма корпуса совместима с чемоданами TSTAK и ToughSystem. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!