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Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
    Арт. О00000038576
    Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
    Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
    Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
    Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
      Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
      Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
      Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
      Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс

      Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000038576

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Промышленный аккумуляторный пылесос DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ может использоваться для сбора сухого и влажного мусора. Подходит для среднеопасной пыли класса М. Модель включается синхронно с аккумуляторным инструментом. Запуск пылесоса производится вручную или через пульт дистанционного управления. Форма корпуса совместима с чемоданами TSTAK и ToughSystem. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Дистанционное управление
        • Возможность работы в местах, не оснащенных электричеством
        • Ручка для удобной переноски DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ
        • Моющийся фильтр многоразового использования продлевает срок службы инструмента
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!