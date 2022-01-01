Пылесос DeWalt DCV586MN-XJ М-класс
Арт. О00000038576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Промышленный аккумуляторный пылесос DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ может использоваться для сбора сухого и влажного мусора. Подходит для среднеопасной пыли класса М. Модель включается синхронно с аккумуляторным инструментом. Запуск пылесоса производится вручную или через пульт дистанционного управления. Форма корпуса совместима с чемоданами TSTAK и ToughSystem. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Дистанционное управление
- Возможность работы в местах, не оснащенных электричеством
- Ручка для удобной переноски DEWALT 54 В XR FLEXVOLT DCV586MN-XJ
- Моющийся фильтр многоразового использования продлевает срок службы инструмента
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!