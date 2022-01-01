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Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
13 490 ₽
Пылесосы для дома
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Арт. О00000041598
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0
Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0

Пылесос Karcher WD 4 V-20/4/35 1.628-204.0

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13 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041598

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1000
Напряжение сети, В
220, 230, 240
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Хозяйственный пылесос Karcher WD 4 S V-20/4/35 1.628-253.0 предназначен для влажной и сухой уборки помещения. Мощное всасывание и энергоэффективность при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться отличных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 V-20/4/35 оснащен прочным, ударопрочным пластиковым контейнером объемом 20 литров, шнуром длиной 4 метра, всасывающим шлангом длиной 3,5 метра, плоским складчатым фильтром и мешочным фильтром из нетканого материала. Благодаря запатентованной технологии фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на самом пылесосе. На крышке аппарата также есть достаточно места для хранения мелких деталей, когда это необходимо. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.

    Преимущества

    • Фильтр-мешок из нетканого материала. 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли;
    • Удобное положение при хранении. Удобная и быстрая парковка на время коротких перерывов;
    • Панель для укладки мелких предметов. Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.);
    • Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса. На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса;
    • Съемная ручка. Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу. Простота уборки даже в труднодоступных местах;
    • Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола. Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора. Максимальное удобство и универсальность в использовании;
    • Система блокировки "Pull&Push". Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера.