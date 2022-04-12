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Мешок-пылесборник Ozone turbo MXT318/5 для профессиональных пылесосов,5 шт.
5.0
2
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo MXT318/5 для профессиональных пылесосов,5 шт.
    Арт. X131505170
    5.0
    2
    Мешок-пылесборник Ozone turbo MXT318/5 для профессиональных пылесосов,5 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone turbo MXT318/5 для профессиональных пылесосов,5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE MXT-318/5 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por". Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами. Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 5 мешков. 

        Совместимость с моделями пылесосов

        • BOSCH GAS 50 Professional; GAS 50 M Professional
        • EIBENSTOCK DSS 50 A; DSS 1250; DSS 1250 M
        • FELISATTI VC 50/1400
        • FESTO SR 200; SR 201; SR 202; SR 203; SR 212; SR 300; SR 301; SR 302; SR 312
        • HITACHI RNT 1250
        • MAFELL S 50
        • METABO ASR 50; ASR 2050; SHR 2050 M
        • MILWAUKEE ASM 1400; ASE 1400
        • RIDGID V-1250
        • STARMIX GS 1245 ST; GS L-1245 PZ; GS L-1455 PZ KFG; GS PA-1455 KFG - FW; HS A-1445 EH; HS AR-1645 EWS; HS AR-1655 EWS; HS AR-1655 EWS (KFG); HS PA 1455 KFG; HS PA 1455 KFG-FW; ISC ARD 1450 EWS; ISC ARDL-1450 EWS COMPACT; ISC ARDL-1650 EWS COMPACT; NSG UCLEAN ADL-1445 EHP; NSG UCLEAN ARDL-1445 EHP; NSG UCLEAN ARDL-1455 EHP; NSG UCLEAN LD-1445 PZ
        • UNITEC CS 1445; CS 1500; CS 2000
        • ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400