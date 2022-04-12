Мешок-пылесборник Ozone turbo MXT318/5 для профессиональных пылесосов,5 шт.

Мешок-пылесборник turbo OZONE MXT-318/5 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por". Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами. Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 5 мешков.

Совместимость с моделями пылесосов