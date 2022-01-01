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Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT301, до 36 л, 1 шт.
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT301, до 36 л, 1 шт.
    Арт. X13150539
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT301, до 36 л, 1 шт.

      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT301, до 36 л, 1 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150539

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-301 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"

        Преимущества

        • Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
        • Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками
        • Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
        • При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок
        Совместимость с моделями пылесосов
        • DEWALT DWV 900 L; DWV 901 L
        • FLEX S 26; S 26 M; S 35; S 36; S 36 M; VC 25 L MC; VC 26 L MC; VC 35 L MC; VCE 35 L AC; VCE 35 L AC 110/BS; VCE 35 L AC KIT CLEANING SET
        • HAMMER PIL 30
        • HAMMERFLEX PIL 30
        • HILTI VC 20; VC 40
        • KARCHER NT 25/1 AP; NT 27/1; NT 27/1 ADVANCED; NT 27/1 ADVANCED PROFESSIONAL; NT 27/1 ME; NT 27/1 ME ADV; NT 27/1 ME PROFESSIONAL; NT 27/1 PROFESSIONAL; NT 35/1 AP; NT 35/1 AP N; NT 35/1 AP TE SOCHI; NT 35/1 TACT; NT 35/1 TACT BS; NT 35/1 TACT EU; NT 35/1 TACT TE; NT 35/1 TACT TE EDITION EU; NT 35/1 TACT TE H EU; NT 35/1 TACT TE M; NT 351; NT 360 XPERT; NT 360 ECO *EU; NT 361 ECO; NT 361 ECO TEA; NT 40/1 TACT; NT 40/1 TACT TE
        • METABO ASA 25 L; ASA 30 L
        • КАЛИБР СПП-1200/30 М; СПП-1200/40 М