Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT301, до 36 л, 1 шт.

Преимущества

Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами

Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками

Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором

При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок

DEWALT DWV 900 L; DWV 901 L

FLEX S 26; S 26 M; S 35; S 36; S 36 M; VC 25 L MC; VC 26 L MC; VC 35 L MC; VCE 35 L AC; VCE 35 L AC 110/BS; VCE 35 L AC KIT CLEANING SET

HAMMER PIL 30

HAMMERFLEX PIL 30

HILTI VC 20; VC 40

KARCHER NT 25/1 AP; NT 27/1; NT 27/1 ADVANCED; NT 27/1 ADVANCED PROFESSIONAL; NT 27/1 ME; NT 27/1 ME ADV; NT 27/1 ME PROFESSIONAL; NT 27/1 PROFESSIONAL; NT 35/1 AP; NT 35/1 AP N; NT 35/1 AP TE SOCHI; NT 35/1 TACT; NT 35/1 TACT BS; NT 35/1 TACT EU; NT 35/1 TACT TE; NT 35/1 TACT TE EDITION EU; NT 35/1 TACT TE H EU; NT 35/1 TACT TE M; NT 351; NT 360 XPERT; NT 360 ECO *EU; NT 361 ECO; NT 361 ECO TEA; NT 40/1 TACT; NT 40/1 TACT TE

METABO ASA 25 L; ASA 30 L

КАЛИБР СПП-1200/30 М; СПП-1200/40 М

Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-301 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"