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Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
    Арт. X13150538
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
    Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт

      Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150538

      Характеристики

      Производитель
      		Ozone
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-309 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"

        Преимущества

        Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
        Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
        При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок
        Подходит к следующим маркам и моделям пылесосов
        • GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35
        • MAKITA 440; VC 3510