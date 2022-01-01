Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт
Арт. X13150538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фильтр-мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-309 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"
ПреимуществаДобавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнами
Данный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусором
При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок
Подходит к следующим маркам и моделям пылесосов
- GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35
- MAKITA 440; VC 3510