Мешок-пылесборник Ozone turbo-m XT309, до 36 л, 1шт

Преимущества

GISOWATT PC 20; PC 20 TOOLS; PC 22; PC 25 TOOLS; PC 35; PC 35 TOOLS; PC 35 TOOLS AIRTECH; PC 35 TOOLS AIRTECH SELF CLEANING FILTER; PC 35 TOOLS EVOLUTION; PC 35 TOOLS SELF CLEANING FILTER; PC P 20; PC P 35; TECHNO CLEANER 30; TECHNO CLEANER 35

MAKITA 440; VC 3510

Мешок-пылесборник turbo OZONE XT-309 - это одноразовый мешок, который изготовлен из синтетического четырехслойного материала"micro-por"Добавление мельтблауна обеспечивает наличие фильтрующих слоев с более тонкими волокнамиДанный мешок обладает большей механической прочность, по сравнению с бумажными пылесборниками. Он не теряет фильтрующих качеств даже при работе с влажным мусоромПри использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок