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Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л
20 990 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л
Арт. О00000014893
Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л
  • Персональная скидка

Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л

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20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000014893

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600 предназначен для сухой и влажной уборки мусора.

    Преимущества

    • Легкий вес с компактными габаритами - Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600 легко и надежно перемещается и хранится
    • Полуавтоматическая очистка фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания
    • Влагостойки патронный фильтр PES
    • Возможность чередования влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES
    • Моющийся фильтр PES
    • Экономия времени связанная с опустошением мусоросборника