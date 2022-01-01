- Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л
Арт. О00000014893
- Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600, 1300 Вт, 22 л
Арт. О00000014893
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Возможность сбора жидкости
|Да
|
Моющий
|Нет
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- Пылесос Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600 предназначен для сухой и влажной уборки мусора.
Преимущества
- Легкий вес с компактными габаритами - Karcher NT 22/1 Ap L EU П 1.378-600 легко и надежно перемещается и хранится
- Полуавтоматическая очистка фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания
- Влагостойки патронный фильтр PES
- Возможность чередования влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES
- Моющийся фильтр PES
- Экономия времени связанная с опустошением мусоросборника