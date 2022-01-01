Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм - служит элементом надёжного соединения гибкого всасывающего шланга с удлинительными трубками или насадками. Трубка сделана из ударопрочного пластика. Обеспечивает комфортную работу оператора во время уборки. Отверстие, которое состыковывается со стороны шланга не имеет резьбового соединения. Предназначена для использования с пылесосами Soteco Tornado, Panda, Nevada, Green и др., моделями серий 400-600.