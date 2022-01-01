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Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм
640 ₽
Трубы для пылесоса
    Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм
    Арт. X16975681
    Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм

      Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16975681

      Характеристики

      Производитель
      		Soteco
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		коннектор
      Материал
      		пластик
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Трубка для пылесоса Soteco 06389 угловая, 38 мм - служит элементом надёжного соединения гибкого всасывающего шланга с удлинительными трубками или насадками. Трубка сделана из ударопрочного пластика. Обеспечивает комфортную работу оператора во время уборки. Отверстие, которое состыковывается со стороны шланга не имеет резьбового соединения. Предназначена для использования с пылесосами Soteco Tornado, Panda, Nevada, Green и др., моделями серий 400-600.