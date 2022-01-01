Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР

Преимущества

Большой объем бака 60л увеличивает интервал очистки от собранного мусора

Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах

Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии

Комплект фильтров для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли

Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом

Влажная и сухая уборка - для универсальности пылесоса

Строительный пылесос для сухой и влажной уборки помещений после ремонта или стройки. Подходит для удаления пыли, опилок и иного строительного мусора. Мощный и производительный, но при этом компактный инструмент. Обеспечивает чистоту дома, в рабочей зоне, в гараже, на дачном участке