Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
Арт. О00000033360
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Возможность сбора жидкости
|Да
|
Моющий
|Нет
- Строительный пылесос для сухой и влажной уборки помещений после ремонта или стройки. Подходит для удаления пыли, опилок и иного строительного мусора. Мощный и производительный, но при этом компактный инструмент. Обеспечивает чистоту дома, в рабочей зоне, в гараже, на дачном участке
Преимущества
- Большой объем бака 60л увеличивает интервал очистки от собранного мусора
- Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
- Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
- Комплект фильтров для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом
- Влажная и сухая уборка - для универсальности пылесоса