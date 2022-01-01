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Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Арт. О00000033360
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
    Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР
      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР

      Пылесос P.I.T. PVC60-C МАСТЕР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033360

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный пылесос для сухой и влажной уборки помещений после ремонта или стройки. Подходит для удаления пыли, опилок и иного строительного мусора. Мощный и производительный, но при этом компактный инструмент. Обеспечивает чистоту дома, в рабочей зоне, в гараже, на дачном участке

        Преимущества

        • Большой объем бака 60л увеличивает интервал очистки от собранного мусора
        • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
        • Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
        • Комплект фильтров для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом
        • Влажная и сухая уборка - для универсальности пылесоса