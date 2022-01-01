Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС

Преимущества

Широкая сфера применения: декоративные работы, авторемонт, производство, строительство, сантехнические работы, строительство трубопроводов

Компактные размеры и вес

Полностью цифровое управление

Точная настройка сварочных параметров благодаря цифровому контролю

Надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль собранный по схеме "полный мост"

Комбинированная технология силовой части MOSFET + IGBT

Стабильна сварочная дуга

Простая и понятная панель управления

Функция выбора формы пульса, позволит выбрать оптимальный вариант под конкретную задачу

Память на 10 сварочных заданий

Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF

Полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном режиме работы горелки

Режим сварки точками и режим повтора (замкнутный цикл)

Настройка поджига дуги: высокочастотный бесконтактный поджиг HF и поджиг с подъемом Lift TIG для снижения электромагнитных помех

Возможность подключения пульта дистанционного управления

Стабильная работа при просадках в электросети

Предельно функциональный и удобный в эксплуатации однофазный (220В) источник. Предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки TIG на постоянном токе и для полноценной сварки штучным электродом MMA. АВРОРА Система 200 ПУЛЬС может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, различных сплавов стали, титана и пр. Понятная любому сварщику панель управления в виде циклограммы и набора пиктограмм обеспечит простоту настроек необходимого сварочного режима для выполнения широкого спектра задач. В режиме ПУЛЬС аппарат выдает достаточно мощный импульс для стабильной работы с тонкими материалами и для снижения коробления листовых материалов.