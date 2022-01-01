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Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Арт. aurora_40427
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС

      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40427

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Режим работы горелки
      		2-х тактный, 4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предельно функциональный и удобный в эксплуатации однофазный (220В) источник. Предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки TIG на постоянном токе и для полноценной сварки штучным электродом MMA. АВРОРА Система 200 ПУЛЬС может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, различных сплавов стали, титана и пр. Понятная любому сварщику панель управления в виде циклограммы и набора пиктограмм обеспечит простоту настроек необходимого сварочного режима для выполнения широкого спектра задач. В режиме ПУЛЬС аппарат выдает достаточно мощный импульс для стабильной работы с тонкими материалами и для снижения коробления листовых материалов. 

        Преимущества 

        • Широкая сфера применения: декоративные работы, авторемонт, производство, строительство, сантехнические работы, строительство трубопроводов
        • Компактные размеры и вес
        • Полностью цифровое управление
        • Точная настройка сварочных параметров благодаря цифровому контролю
        • Надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль собранный по схеме "полный мост"
        • Комбинированная технология силовой части MOSFET + IGBT
        • Стабильна сварочная дуга
        • Простая и понятная панель управления
        • Функция выбора формы пульса, позволит выбрать оптимальный вариант под конкретную задачу
        • Память на 10 сварочных заданий
        • Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
        • Полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном режиме работы горелки
        • Режим сварки точками и режим повтора (замкнутный цикл)
        • Настройка поджига дуги: высокочастотный бесконтактный поджиг HF и поджиг с подъемом Lift TIG для снижения электромагнитных помех
        • Возможность подключения пульта дистанционного управления
        • Стабильная работа при просадках в электросети