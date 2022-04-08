Преимущества

2 режима сварки: TIG, MMA

Диапазон сварочного тока: TIG – 5-200 A, MMA – 5-200 A

Режим импульсной сварки

Режим точечной сварки (SPOT)

2-х и 4-х тактный режим работы горелки

Цифровая индикация параметров на панели аппарата

Возможность сохранения настроек работы в памяти аппарата (до 9)

Система принудительного охлаждения

Сварочная горелка в комплекте

Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE – надежный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки низкоуглеродистой и нержавеющей сталей, меди, титана. Аппарат оснащён функциями высокочастотного поджига HF TIG и TIG-LIFT, что делает возможным быстрый и качественный старт сварочных работ. Модель сертифицирована НАКС.Заказать на выгодных условиях и быстро получить инвертор сварочный Fubag Intig можно в интернет-магазине «Бигам». Мы доставим товар курьером в согласованное место, если в этом есть необходимость.