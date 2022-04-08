Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
Арт. X131102347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
- Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE – надежный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки низкоуглеродистой и нержавеющей сталей, меди, титана. Аппарат оснащён функциями высокочастотного поджига HF TIG и TIG-LIFT, что делает возможным быстрый и качественный старт сварочных работ. Модель сертифицирована НАКС.
Преимущества
- 2 режима сварки: TIG, MMA
- Диапазон сварочного тока: TIG – 5-200 A, MMA – 5-200 A
- Режим импульсной сварки
- Режим точечной сварки (SPOT)
- 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
- Цифровая индикация параметров на панели аппарата
- Возможность сохранения настроек работы в памяти аппарата (до 9)
- Система принудительного охлаждения
- Сварочная горелка в комплекте