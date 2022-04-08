Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
5.0
2
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Арт. X131102347
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
    Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE
      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE

      Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102347
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Fubag INTIG 200 AC/DC PULSE – надежный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки низкоуглеродистой и нержавеющей сталей, меди, титана. Аппарат оснащён функциями высокочастотного поджига HF TIG и TIG-LIFT, что делает возможным быстрый и качественный старт сварочных работ. Модель сертифицирована НАКС.

        Преимущества

        • 2 режима сварки: TIG, MMA
        • Диапазон сварочного тока: TIG – 5-200 A, MMA – 5-200 A
        • Режим импульсной сварки
        • Режим точечной сварки (SPOT)
        • 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
        • Цифровая индикация параметров на панели аппарата
        • Возможность сохранения настроек работы в памяти аппарата (до 9)
        • Система принудительного охлаждения
        • Сварочная горелка в комплекте

        Заказать на выгодных условиях и быстро получить инвертор сварочный Fubag Intig можно в интернет-магазине «Бигам». Мы доставим товар курьером в согласованное место, если в этом есть необходимость.