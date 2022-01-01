Преимущества

Сенсорная панель управления

Сварка постоянным и переменным током

Импульсная и точечная сварка

Режимы работы 2T/4T

Регулировка баланса полярности

Регулировка форсажа дуги и функция Antistick для ММА сварки

Интеллектуальная система охлаждения

Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201) предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной сварки.