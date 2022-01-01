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Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Арт. X13111085
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
    Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)

      Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13111085

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		4
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201) предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной сварки. 

        Преимущества

        • Сенсорная панель управления
        • Сварка постоянным и переменным током
        • Импульсная и точечная сварка
        • Режимы работы 2T/4T
        • Регулировка баланса полярности
        • Регулировка форсажа дуги и функция Antistick для ММА сварки
        • Интеллектуальная система охлаждения