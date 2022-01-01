Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201)
Арт. X13111085
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
- Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P DSP AC/DC PRO (E201) предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной сварки.
Преимущества
- Сенсорная панель управления
- Сварка постоянным и переменным током
- Импульсная и точечная сварка
- Режимы работы 2T/4T
- Регулировка баланса полярности
- Регулировка форсажа дуги и функция Antistick для ММА сварки
- Интеллектуальная система охлаждения