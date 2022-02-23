Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)

Преимущества

Дисплей индикации

Режим импульсной сварки

Регулировка спада и нарастания тока

2Т и 4Т режимы сварки

Продувка газом до и после сварки

Регулировка форсажа дуги для ММА сварки

Аппарат серии STANDART TIG 400 P D (J22) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.