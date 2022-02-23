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Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
5.0
1
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
    Арт. X13111058
    5.0
    1
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)

      Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13111058
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		5
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат серии STANDART TIG 400 P D (J22) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.

        Преимущества

        • Дисплей индикации
        • Режим импульсной сварки
        • Регулировка спада и нарастания тока
        • 2Т и 4Т режимы сварки
        • Продувка газом до и после сварки
        • Регулировка форсажа дуги для ММА сварки