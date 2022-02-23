Аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог TIG 400 P (J22)
Арт. X13111058
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. диаметр электрода MMA, мм
|5
|
Тип охлаждения
|воздушное
- Аппарат серии STANDART TIG 400 P D (J22) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.
Преимущества
- Дисплей индикации
- Режим импульсной сварки
- Регулировка спада и нарастания тока
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Продувка газом до и после сварки
- Регулировка форсажа дуги для ММА сварки