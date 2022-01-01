Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190

Преимущества

Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG)

Ручная дуговая сварка штучными электродами (MMA)

Стабильность дуги и плавная регулировка подачи проволоки

Применим при кузовном ремонте, ковке, монтаже, строительстве и малом производстве

Сварочный полуавтомат инверторного типа Start MigLine 190 2ST190 - универсальный сварочный аппарат (2 в 1) предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки MMA. Благодаря точной настройке всех параметров - аппарат идеален для кузовного ремонта. Аппарат легко настраивается, добиться качественного, красивого шва и минимальное количество брызг под силу даже начинающим сварщикам.