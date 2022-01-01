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Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
19 650 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Арт. О00000014956
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190

Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190

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19 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000014956

Характеристики

Производитель
Start
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат инверторного типа Start MigLine 190 2ST190 - универсальный сварочный аппарат (2 в 1) предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки MMA. Благодаря точной настройке всех параметров - аппарат идеален для кузовного ремонта. Аппарат легко настраивается, добиться качественного, красивого шва и минимальное количество брызг под силу даже начинающим сварщикам.

    Преимущества

    • Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG)
    • Ручная дуговая сварка штучными электродами (MMA)
    • Стабильность дуги и плавная регулировка подачи проволоки
    • Применим при кузовном ремонте, ковке, монтаже, строительстве и малом производстве