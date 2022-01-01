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Сварочный полуавтомат Start MigLine 190 2ST190
Арт. О00000014956
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат инверторного типа Start MigLine 190 2ST190 - универсальный сварочный аппарат (2 в 1) предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки MMA. Благодаря точной настройке всех параметров - аппарат идеален для кузовного ремонта. Аппарат легко настраивается, добиться качественного, красивого шва и минимальное количество брызг под силу даже начинающим сварщикам.
Преимущества
- Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG)
- Ручная дуговая сварка штучными электродами (MMA)
- Стабильность дуги и плавная регулировка подачи проволоки
- Применим при кузовном ремонте, ковке, монтаже, строительстве и малом производстве